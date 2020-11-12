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Огненное шоу: болельщики жгли файеры в Тбилиси перед матчем Грузия-Македония

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (172)
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  • Сотни болельщиков пришли к стадиону Динамо арена перед началом игры Грузия-Македония
  • Собравшиеся жгли файеры
  • Сцена у стадиона напоминала настоящее огненное шоу
  • Болельщики верят в успех своей сборной
  • Ведь для Грузии победа в матче с Македонией очень важна
  • Игра из-за эпидемии коронавируса проходит без зрителей
  • Но пандемия COVID-19 не помешала болельщикам собраться у стадиона, чтобы поддержать свою команду
  • Победитель финала в Тбилиси получит право сыграть на чемпионате Европы, который состоится летом 2021 года
  • Ставки очень высоки: ни одна из сборных еще ни разу в своей истории не принимала участия в континентальном первенстве
  • Грузинские болельщики надеются, что команда услышит их и из-за стен стадиона
  • А в Тбилиси и ряде других городов уже действует ограничение на передвижение после десяти вечера из-за коронавируса
© Sputnik / Alex Shlamov
Сотни болельщиков пришли к стадиону "Динамо арена" перед началом игры Грузия-Македония
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201112/250015898/Ognennoe-shou-bolelschiki-zhgli-fayery-v-Tbilisi-pered-matchem-Gruziya-Makedoniya.html

Грузинские болельщики перед началом матча между сборными Грузии и Македонии зажгли сотни файеров на улице у стадиона "Динамо арена". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядело это впечатляющее зрелище

Финал розыгрыша Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии проходит в Тбилиси вечером 12 ноября на стадионе "Динамо арена".

Sputnik Грузия ведет текстовую онлайн-трансляцию - болейте вместе с нами!

Команды опять будут играть без болельщиков из-за пандемии COVID-19 - Грузия переживает вторую волну коронавируса и в эти дни приближается к пику.

Победитель сегодняшнего финала получит право сыграть на чемпионате Европы, который состоится летом следующего года. Ставки очень высоки: ни одна из сборных еще ни разу в своей истории не принимала участия в континентальном первенстве.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (172)
Теги:
болельщики, Грузия, грузия, Грузия


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Болельщики у стадиона Динамо Арена перед началом матча между сборными Грузии и Македонии
Огненное шоу: болельщики жгли файеры в Тбилиси перед матчем Грузия-Македония
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