Огненное шоу: болельщики жгли файеры в Тбилиси перед матчем Грузия-Македония

Грузинские болельщики перед началом матча между сборными Грузии и Македонии зажгли сотни файеров на улице у стадиона "Динамо арена". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядело это впечатляющее зрелище

Финал розыгрыша Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии проходит в Тбилиси вечером 12 ноября на стадионе "Динамо арена".

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Команды опять будут играть без болельщиков из-за пандемии COVID-19 - Грузия переживает вторую волну коронавируса и в эти дни приближается к пику.

Победитель сегодняшнего финала получит право сыграть на чемпионате Европы, который состоится летом следующего года. Ставки очень высоки: ни одна из сборных еще ни разу в своей истории не принимала участия в континентальном первенстве.