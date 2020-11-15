"Родился в рубашке": актеры, которые чуть не погибли на съемках

Нередко киносъемки связаны с опасностями, а иногда и смертельными. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки звезд кино, которые чудом ушли живыми со съемочной площадки

У знаменитостей – опасная работа! Многие из них неудачно падали, напрасно отказывались от дублеров, рисковали в попытках добиться максимальной естественности в кадре – и едва не расстались с жизнью.

Зрители и не догадываются, что их любимые актеры были на волосок от смерти: тонули, боролись со страшной инфекцией или задыхались под громоздким гримом. Смотрите в нашей фотоленте, кто из известных актеров оказывался на шаг от гибели.