"Родился в рубашке": актеры, которые чуть не погибли на съемках

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Нередко киносъемки связаны с опасностями, а иногда и смертельными. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки звезд кино, которые чудом ушли живыми со съемочной площадки
У знаменитостей – опасная работа! Многие из них неудачно падали, напрасно отказывались от дублеров, рисковали в попытках добиться максимальной естественности в кадре – и едва не расстались с жизнью.
Зрители и не догадываются, что их любимые актеры были на волосок от смерти: тонули, боролись со страшной инфекцией или задыхались под громоздким гримом. Смотрите в нашей фотоленте, кто из известных актеров оказывался на шаг от гибели.