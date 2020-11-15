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"Родился в рубашке": актеры, которые чуть не погибли на съемках

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  • Владимир Коренев, утвержденный на роль Ихтиандра в фильме Человек-амфибия, до этого никогда не участвовал в подводных съемках. Но, как и коллеги, большинство трюков он выполнял самостоятельно. Одно погружение в воду чуть не закончилось трагически. Произошло это во время работы над эпизодом, когда пойманного Ихтиандра опускают в море. Цепь, к которой его привязали, выскользнула из рук матроса и потащила Коренева ко дну
  • Едва не утонул и Константин Райкин на съемках фильма Никиты Михалкова Свой среди чужих, чужой среди своих. Когда снимали сцену, как он и Юрий Богатырев прыгают с 12-метрового обрыва в бурную реку Аргун, актеров затянуло в водоворот - они чуть не захлебнулись. Вытащить их из-за сильного течения было непросто, поэтому оба долго пробыли в ледяной воде
  • Когда Александр Демьяненко снимался в комедии Леонида Гайдая Кавказская пленница. В одном из эпизодов Шурик скатывается в спальном мешке по горному склону к реке Мзымта. Эта сцена и на экране выглядит напряженно, но, оказывается, страховщики не успели вовремя схватить актера, и он упал в реку. К счастью, все закончилось хорошо, а эти незапланированные кадры попали в фильм
  • Цирковая артистка Наталья Варлей , тогда только готовившаяся поступать в Щукинское училище, сыграла панночку в первом советском хорроре Вий. Она бесстрашно парила в церкви на высоте примерно 15 метров, но в одном из дублей у Варлей закружилась голова, и она выпала из гроба
  • Никто не рисковал больше во имя развлечения, чем Джеки Чан, - сказал Рован Саймонс, президент Книги рекордов Гиннеса в Китае. Саймонс не упомянул о полученных актером на съемках фильмов травмах, а их в его карьере больше 100. Например, в боевике Доспехи бога после падения с семиметровой высоты и удара головой о камень актер проломил себе череп. Чана экстренно прооперировали, с тех пор дыру в голове звезды закрывает металлическая пластина
  • Исполнитель главной роли фильма Роберта Земекиса Назад в будущее чуть не погиб на съемках третьей части. По сюжету Бифф Таннен с бандой вешает Марти Макфлая, а док Браун спасает его. После нескольких дублей Фокс точно знал, куда положить руки, чтобы между шеей и петлей оставался зазор. Однако в конце дня актер сильно устал и просчитался - веревка сдавила ему шею, он начал задыхаться. Режиссер был уверен, что актер изображает удушье. Экстренные меры приняли, лишь когда Майкл Джей Фокс потерял сознание
  • Во время работы над исторической драмой Дэвида Линча Человек-слон британскому актеру Джону Херту каждый день по семь-восемь часов наносили сложный грим. В такой конструкции он не мог нормально питаться (на съемках употреблял исключительно жидкую пищу), а однажды чуть не задохнулся. Эти жертвы были не напрасными: ленту номинировали на восемь премий Оскар, в том числе за Лучший грим и Лучшую мужскую роль
  • После небольшого пореза на ноге, полученного на съемочной площадке драмы Роберта Земекиса Изгой, Том Хэнкс заразился стафилококком. Команда вовремя обратила внимание на состояние актера и отправила его в больницу, где он провел три дня
  • Роль Уильяма Каттинга в драме Мартина Скорсезе Банды Нью-Йорка актер разбирал по системе Станиславского. Он настолько вжился в образ, что заболел пневмонией. Съемки проходили в холодное время года, а Дэй-Льюис принципиально отказался носить термобелье, утепленное пальто и другую одежду, которой не существовало в XIX веке. Он так был предан роли, что отказался и от современных лекарств - ведь их тоже не было в позапрошлом веке
  • Джонни Деппу не повезло на съемках вестерна Гора Вербински Одинокий рейнджер. Лошадь сбросила его и хотела затоптать. Звезде чудом удалось избежать серьезных травм - актер отделался небольшими синяками
  • Актрису едва не сбил мини-фургон, когда она снималась в фэнтези-фильме Перси Джексон и Похититель молний. Один из членов съемочной группы забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, припарковавшись на склоне. Фургон покатился вниз, где находилась ничего не подозревающая Ума Турман
  • В блокбастере Джеймса Кэмерона Титаник тонули не только понарошку. Во время съемки одной из самых остросюжетных сцен, когда Роза и Джек пытаются выбраться из затопленного третьего класса, платье Уинслет зацепилось за решетку. Актриса оказалась под водой и едва не захлебнулась
  • На съемках научно-фантастического боевика Эон Флакс Шарлиз Терон самостоятельно выполняла множество опасных трюков. Один из трюков в итоге чуть не закончился параличом. Актрисе предстояло сделать сальто назад в туфлях на платформе, но она оступилась и приземлилась на шею. Шарлиз Терон выбила позвоночный диск, и врачи боялись, что ее частично или полностью парализует. Съемки приостановили почти на два месяца, а в 2013-м Шарлиз Терон все-таки потребовалась операция
© photo : Lenfilm (1961)
Владимир Коренев, утвержденный на роль Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия", до этого никогда не участвовал в подводных съемках. Но, как и коллеги, большинство трюков он выполнял самостоятельно. Одно погружение в воду чуть не закончилось трагически.
Произошло это во время работы над эпизодом, когда пойманного Ихтиандра опускают в море. Цепь, к которой его привязали, выскользнула из рук матроса и потащила Коренева ко дну
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0f/250043157.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201115/250043372/rodilsya-v-rubashke-aktery-kotorye-chut-ne-pogibli-na-siemkakh.html

Нередко киносъемки связаны с опасностями, а иногда и смертельными. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки звезд кино, которые чудом ушли живыми со съемочной площадки

У знаменитостей – опасная работа! Многие из них неудачно падали, напрасно отказывались от дублеров, рисковали в попытках добиться максимальной естественности в кадре – и едва не расстались с жизнью.

Зрители и не догадываются, что их любимые актеры были на волосок от смерти: тонули, боролись со страшной инфекцией или задыхались под громоздким гримом. Смотрите в нашей фотоленте, кто из известных актеров оказывался на шаг от гибели.

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Кино, кино, искусство


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