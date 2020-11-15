Протесты в масках - фото

Пандемия коронавируса и рост случаев заражения COVID-19 в Грузии изменили и традиционный ритм проведения акций протеста в стране. Подробнее - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Теперь перед началом акций протеста руки их участников обрабатывают антисептиками. Активистам и сторонникам оппозиционных партий организаторы протестных выступлений раздают одноразовые медицинские защитные маски. Хотя в то же время большая часть участников уже приходит на акции в масках и даже лицевых щитках и респираторах.

Насколько такие меры будут действенными при довольно многочисленных собраниях людей, хоть и под открытым небом, вопрос спорный. Но правила есть правила, им следует довольно большое число людей. Чтобы и самим не заболеть, и окружающих не заразить.