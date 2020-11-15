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Протесты в масках - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (174)
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  • Маски пожалуй, уже стали абсолютно привычным явлением. Вот что в этой фотографии необычного?
  • Хотя ведь прошло не так много времени с начала пандемии коронавируса
  • Но теперь даже протесты без масок не обходятся
  • Кто-то из сторонников оппозиции приходит на акции протеста при всем параде - и в масках, и в лицевых щитках
  • У кого масок нет - тем их раздают прямо на акции
  • Да и руки антисептиком обработают - на всякий случай, чтобы вирус уничтожить, если таковой и был
  • С флагом и в маске - на баррикады!
  • Такие уж времена настали - без защитной маски никуда
  • Особенно надо поберечь себя пожилым людям
  • Ведь те, кто в возрасте, тоже приходят протестовать
  • Среди политиков самая модная маска, пожалуй, у Нино Бурджанадзе
  • Хотя большинство лидеров оппозиции во время выступлений обходятся вообще без масок
  • Зато те, кто слушает выступления политиков с трибун, про маски не забывают
  • Забота о здоровье - это сегодня очень важно
  • Даже молодежь тоже соблюдает правила по ношению масок на улице, когда вокруг много людей
© Sputnik / STRINGER
Маски пожалуй, уже стали абсолютно привычным явлением. Вот что в этой фотографии необычного?
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0e/250039063.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201115/250046712/Protesty-v-maskakh---foto.html

Пандемия коронавируса и рост случаев заражения COVID-19 в Грузии изменили и традиционный ритм проведения акций протеста в стране. Подробнее - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Теперь перед началом акций протеста руки их участников обрабатывают антисептиками. Активистам и сторонникам оппозиционных партий организаторы протестных выступлений раздают одноразовые медицинские защитные маски. Хотя в то же время большая часть участников уже приходит на акции в масках и даже лицевых щитках и респираторах.

Насколько такие меры будут действенными при довольно многочисленных собраниях людей, хоть и под открытым небом, вопрос спорный. Но правила есть правила, им следует довольно большое число людей. Чтобы и самим не заболеть, и окружающих не заразить. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (174)
Теги:
новости в фотографиях, фото, Коронавирус COVID-2019, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия, грузия, Грузия


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