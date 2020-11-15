Не везет так не везет: сборная Грузия проиграла Армении - история поражения в фото

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Сборная Грузии по футболу у себя дома не смогла победить команду Армении и уступила ей со счетом 1:2. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки достойного поражения
Сборная Грузии проиграла в Тбилиси сборной Армении по футболу в матче отборочного цикла Лиги наций со счетом 1:2.
Игра прошла без зрителей по решению властей Грузии, несмотря на разрешение УЕФА о допуске 30% болельщиков - в стране крайне сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.
Нынешнею кампанию сборная Грузии по футболу завершит домашним матчем против Эстонии, который также состоится 18 ноября.