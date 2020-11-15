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Не везет так не везет: сборная Грузия проиграла Армении - история поражения в фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (175)
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  • Матч отборочного цикла Лиги наций между сборными Грузии и Армении прошел 15 ноября в Тбилиси на стадионе Динамо арена
  • Игра прошла без зрителей по решению властей Грузии, несмотря на разрешение УЕФА о допуске 30% болельщиков - в стране крайне сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом
  • В ходе игры на поле удача отвернулась от сборной Грузии
  • Национальная команда Грузии по футболу проиграла в Тбилиси Армении со счетом 1:2 в матче пятого тура Лиги наций УЕФА
  • Гости вышли вперед на 33 минуте
  • Сборная Армении открыла счет после того как капитан команды Геворг Казарян замкнул прострел Тиграна Барсегяна
  • Игроки армянской команды не сдерживая эмоций радовались первому забитому голу
  • После пропущенного гола грузины пытались активизироваться и показать другую игру
  • В самой концовке первого тайма хозяева могли сравнять счет, но с ударом в ворота блестяще справился голкипер гостей Давид Юрченко
  • После перерыва грузинские футболисты очень активно атаковали ворота гостей. Один из эпизодов завершился назначением 11-метрового удара
  • Вако Казаишвили четко реализовал пенальти и сравнял счет в матче
  • Грузины хотели выиграть и продолжили наращивать давление на ворота гостей
  • Однако, на 86 минуте пропустили быструю контратаку, которую точным ударом завершил нападающий немецкого Хоффенхайма Саркис Адамян
  • Времени на то, чтобы зацепиться за ничью у грузинской команды уже не оставалось и они потерпели первое поражение на групповом этапе Лиге наций УЕФА
  • После этой победы армяне набрали восемь очков и обошли Грузию в турнирной таблице, переместившись на второе место
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Матч отборочного цикла Лиги наций между сборными Грузии и Армении прошел 15 ноября в Тбилиси на стадионе "Динамо арена"
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201115/250054801/Ne-vezet-tak-ne-vezet-sbornaya-Gruziya--proigrala--Armenii---istoriya-porazheniya-v-foto.html

Сборная Грузии по футболу у себя дома не смогла победить команду Армении и уступила ей со счетом 1:2. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки достойного поражения

Сборная Грузии проиграла в Тбилиси сборной Армении по футболу в матче отборочного цикла Лиги наций со счетом 1:2.

Игра прошла без зрителей по решению властей Грузии, несмотря на разрешение УЕФА о допуске 30% болельщиков - в стране крайне сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

Нынешнею кампанию сборная Грузии по футболу завершит домашним матчем против Эстонии, который также состоится 18 ноября.

 

 

 

 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (175)
Теги:
новости в фотографиях, фото, спорт, футбол, Армения, Тбилиси, Грузия


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