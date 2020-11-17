Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье - фото

Сформировавшийся в Карибском море ураган "Йота" усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихии

Ураган "Йота" обрушился на карибское побережье Никарагуа. Метеорологи Национального центра США по слежению за ураганами оценивают его как шторм четвертой категории (пятая - максимальная).

Специалисты опасаются, что ураган "Йота" принесет еще больший ущерб тому же региону в Центральной Америке, который уже пострадал от урагана "Эта" в начале этого месяца.