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Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье - фото

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  • Ураган Йота накануне вечером обрушился на карибское побережье Никарагуа
  • Сила его ветра достигает 260 километров в час
  • По данным никарагуанской системы по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, Йота ослаб до четвертой категории
  • Сильный ветер повалил деревья
  • А проливные дожди превратили улицы в реки
  • Повреждена почти вся инфраструктура. Жители побережья остались без электричества и сотовой связи
  • Некоторые жители заранее отправились во временные убежища
  • Ураган стремительно движется к Гватемале
  • Власти объявили там ураганное предупреждение. А в соседнем Гондурасе уже идет эвакуация людей
  • Йота - тринадцатый атлантический ураган, получивший название в этом сезоне, который должен закончиться в конце ноября
  • Он стал самым сильным ураганом в этом году
  • Его скорость сейчас больше, чем у Эты, которая бушевала Центральной Америке в начале ноября
© REUTERS / Wilmer Lopez
Ураган "Йота" накануне вечером обрушился на карибское побережье Никарагуа
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/11/250069847.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201117/250070709/uragan-iota-obrushylsia-na-karibskoe-poberezhe-foto.html

Сформировавшийся в Карибском море ураган "Йота" усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихии

Ураган "Йота" обрушился на карибское побережье Никарагуа. Метеорологи Национального центра США по слежению за ураганами оценивают его как шторм четвертой категории (пятая - максимальная).

Специалисты опасаются, что ураган "Йота" принесет еще больший ущерб тому же региону в Центральной Америке, который уже пострадал от урагана "Эта" в начале этого месяца.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Карибы, ЧП, стихийное бедствие, ураган


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