Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье - фото

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Сформировавшийся в Карибском море ураган "Йота" усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихии
Ураган "Йота" обрушился на карибское побережье Никарагуа. Метеорологи Национального центра США по слежению за ураганами оценивают его как шторм четвертой категории (пятая - максимальная).
Специалисты опасаются, что ураган "Йота" принесет еще больший ущерб тому же региону в Центральной Америке, который уже пострадал от урагана "Эта" в начале этого месяца.