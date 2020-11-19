Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото

В Европе в последние несколько недель наблюдается новый всплеск COVID-19. Власти борются как могут: вводят комендантский час, смс-разрешения на передвижения и локдауны. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит сейчас Старый Свет

Количество инфицированных коронавирусом во всем мире уже перевалило за отметку в 56 миллионов человек. Почти четверть заразившихся приходится на страны Европы. Здесь в последнее время наблюдается вторая волна эпидемии коронавируса.

Во Франции, Великобритании, Италии и Германии дневной прирост заболевших составляет по несколько десятков тысяч человек.

Как же власти борются с новой волной эпидемии? В Греции ввели систему смс-разрешений, во Франции - комендантский час, в Польше и ряде других стран действуют ограничения на работу торговых центров и культурно-развлекательных заведений, локальные ограничения и карантинные меры действуют в городах Италии и других странах Европы. Практически полный локдаун ввели Великобритания, Австрия, Чехия, Испания, Бельгия.