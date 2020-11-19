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Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото

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  • Многие рассматривают вторую волну коронавируса, как доказательство неэффективности масштабных санитарных ограничений
  • А другие – выражают недовольство из-за ограничений на улицах: народ протестует в Италии, Испании, Польше, Чехии, Германии
  • В любом случае, мнений на этот счет будет много. Ясно лишь одно – пандемия диктует свои правила. Статуя Дон Кихота в центре Мадрида
  • К примеру, во Франции ввели локдаун с жестким комендантским часом, действующим между 22.00 и 06.00 часами
  • Теперь во Франции самые популярные туристические места выглядят пустынно
  • За последние дни практически полный локдаун ввела не только Франция, но и Великобритания, Австрия, Чехия, Испания, Бельгия
  • Практически во всех странах Европы действует строгое предписание ношения медицинских масок
  • Великобритания ввела полный запрет на въезд для прибывающих из Дании из-за вспышки COVID-19 на датских фермах по разведению норок
  • Главные жертвы первой волны: рестораны, авиакомпании, магазины товаров не первой необходимости, театры
  • Бизнес, стараясь удержаться на плаву, вынужден идти на сокращение рабочих мест
  • Закрытые кафе в пешеходной зоне во время локдауна, объявленного правительством в связи с коронавирусом в Вене
  • Солдаты итальянской армии и полицейские перед собором Дуомо в центре Милана
© AP Photo / Petr David Josek
Многие рассматривают вторую волну коронавируса, как доказательство неэффективности масштабных санитарных ограничений
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201119/250093056/polny-lokdaun-chto-seychas-proisxodit-v-gorodakh-evroppy-foto.html

В Европе в последние несколько недель наблюдается новый всплеск COVID-19. Власти борются как могут: вводят комендантский час, смс-разрешения на передвижения и локдауны. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит сейчас Старый Свет

Количество инфицированных коронавирусом во всем мире уже перевалило за отметку в 56 миллионов человек. Почти четверть заразившихся приходится на страны Европы. Здесь в последнее время наблюдается вторая волна эпидемии коронавируса.

Во Франции, Великобритании, Италии и Германии дневной прирост заболевших составляет по несколько десятков тысяч человек.

Как же власти борются с новой волной эпидемии? В Греции ввели систему смс-разрешений, во Франции - комендантский час, в Польше и ряде других стран действуют ограничения на работу торговых центров и культурно-развлекательных заведений, локальные ограничения и карантинные меры действуют в городах Италии и других странах Европы. Практически полный локдаун ввели Великобритания, Австрия, Чехия, Испания, Бельгия.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Коронавирус COVID-2019, Европа


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