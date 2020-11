Пейзажи другого мира: Победители фотоконкурса International Landscape Photographer 2020

The International Landscape Photographer of the Year – это ежегодный конкурс, который проходит среди фотографов, снимающих уникальные пейзажи в разных уголках планеты.

Пейзажная фотография – мощный инструмент, который способен показать силу влияния климата на нашу планету. В этом году фотографы из разных частей света представили 101 снимок нашей Земли.

Премия имеет два основных приза. Фотографией года признается лучшая пейзажная фотография, а для того, чтобы быть названным международным фотографом-пейзажистом года, требуется набор из четырех потрясающих изображений.