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Пейзажи другого мира: Победители фотоконкурса International Landscape Photographer 2020

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  • Снимок гонконгского фотографа Келвина Юэна под названием Марс, сделанный в Национальном парке Капитол-Риф, расположенном в американском штате Юта
  • Снимок американского фотографа Джошуа Сноу под названием Межзвездный, сделанный в штате Нью-Мексико.
  • Снимок итальянского фотографа Изабеллы Табаччи под названием Ночные души, сделанный в парке Намиб-Науклуфт в Намибии
  • Снимок немецкого фотографа Кая Хорнунга под названием Река жизни, сделанный на Исландском плато
  • Снимок индийского фотографа Дипаньяна Пала под названием Сосуществование, сделанный рядом с горой Лоумагнупюр в Исландии
  • Снимок американского фотографа Чэйнса Алреда под названием Хэнксвилл. Юта. Закат, сделанный в городке Хэнксвилл в американском штате Юта
  • Снимок австралийского фотографа Гранта Галбрайта под названием Первозданное эхо, сделанный в Национальном парке Мортона в Австралии
  • Автор снимка под названием Инь и Ян – румынский фотограф Джордж. Фотография сделана на озере Куэйдель в Румынии
  • Снимок тайваньского фотографа Хонга Йена Чанга под названием Стетинн, сделанный на горе Стетинн в Норвегии
  • Снимок индийского фотографа Химадри Бхуяна под названием Вращающееся время, сделанный в индийском городе Черапунджи
  • Снимок канадского фотографа Эвана Уилла под названием Ибекс Дюнс, сделанный в Национальном парке Долины смерти
  • Снимок французского фотографа Фредерика Кузинье под названием Хаос над Канзасом, сделанный в американском городе Уайнона
  • Снимок турецкого фотографа Айтека Четина под названием Самый последний момент, сделанный в турецкой Каппадокии
  • Снимок китайского фотографа Чжу Сяо под названием Северный лес, сделанный на Кольском полуострове в России
  • Снимок британского фотографа Дэвида Джи Джонса под названием Деревья Мортимера, сделанный в Мортимер-Форест в графстве Шропшир
  • Снимок немецкого фотографа Кевина Краутгартнера под названием В полном цвете, сделанный в Нидерландах
  • Снимок южнокорейского фотографа Нэйта Мерца под названием В поисках пути, сделанный в лесу Кочхан в Южной Корее
  • Снимок российского фотографа Сергея Алешченко под названием Берег Новой Зеландии, сделанный на пляже Мотукеке в Барритауне
Снимок гонконгского фотографа Келвина Юэна под названием "Марс", сделанный в Национальном парке Капитол-Риф, расположенном в американском штате Юта
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/14/250102864.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201120/250103903/peyzazhy-drugogo-mira-pobeditelu-fotokonkursa-international-landspasee-photographer-2020.html

Более сотни фотографий из разных уголков планеты были отобраны, чтобы показать Землю такой, какой люди еще ее не видели. Смотрите в фотоленте Sputnik самые лучшие снимки фотоконкурса

The International Landscape Photographer of the Year – это ежегодный конкурс, который проходит среди фотографов, снимающих уникальные пейзажи в разных уголках планеты.

Пейзажная фотография – мощный инструмент, который способен показать силу влияния климата на нашу планету. В этом году фотографы из разных частей света представили 101 снимок нашей Земли.

Премия имеет два основных приза. Фотографией года признается лучшая пейзажная фотография, а для того, чтобы быть названным международным фотографом-пейзажистом года, требуется набор из четырех потрясающих изображений.

 

 

Теги:
новости в фотографиях, Фотоконкурс, фото


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