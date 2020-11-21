Грузинский Робин Гуд: зачем захватили микрофинансовую организацию в Тбилиси - фото

Захват заложников в микрофинансовой организации в центре Тбилиси накануне второго тура парламентских выборов оставил больше вопросов, чем ответов. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места происшествия

Нападение на микрофинансовую организацию MBC было осуществлено вечером в пятницу. Спецоперация по освобождению 17 заложников продлилась около четырех часов.

Как выяснилось позже, задержанный за нападение Леван Зурабашвили держал в руках не гранату, а зажигалку в форме гранаты.

МВД Грузии сообщило, что в результате переговоров между представителями министерства и напавшим, длившихся несколько часов, нападавший поэтапно освободил заложников. В результате происшествия никто не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: "взятие в заложники двух или более человек " и "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия".