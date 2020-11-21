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Грузинский Робин Гуд: зачем захватили микрофинансовую организацию в Тбилиси - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (177)
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  • Сообщение о захвате заложников в центре Тбилиси вечером в пятницу многих шокировало
  • Проспект Церетели, где произошло ЧП, сразу был перекрыт
  • Захвачена неизвестным оказалась микрофинансовая организация МBC рядом со станцией метро Церетели и зданием районного управления полиции, расположенным буквально в нескольких десятках метров
  • К месту ЧП сразу прибыло множество оперативников и сотрудников полиции
  • С неизвестным, захватившим в заложники 17 человек, начались переговоры
  • Вначале распространилась информация, что нападавший угрожает захваченным им людям гранатой, зажатой в руке. Однако впоследствии выяснилось, что это была лишь зажигалка в форме гранаты
  • Задержанный за нападение Леван Зурабашвили записал свое видеообращение с помощью соцсетей. Он заявил, что требует снизить банковские проценты до 7 годовых, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства
  • Представители СМИ и пользователи соцсетей тут же назвали Зурабашвили добрым разбойником и грузинским Робин Гудом
  • В ходе переговоров с нападавшим, всех заложников удалось освободить. Спецоперация длилась более четырех часов
  • Вначале прошла информация, что нападавший находился под воздействием алкоголя. Однако адвокат Левана Зурабашвили утверждает, что его подзащитный был трезв
  • Один из оппозиционных политиков Грузии Шавла Нателашвили отреагировал на требования захватчика, опубликовав у себя в Facebook пост: Мы просили об этом годами. Призываю власти удовлетворить требования грабителя, - пишет Нателашвили
  • Комментарии в Facebook от посторонних людей: Добрый разбойник, не трогайте его, Будем завтра голосовать за тебя, под каким ты номером?, Тебя послал Бог, его надо в парламент. Там много вакансий, У него даже заложники в хорошем настроении
  • Случившееся, пожалуй, наводит на мысли, что проблема азартных игр и банковских кредитов действительно очень болезненная для Грузии и ее жителей
  • Скоро Новый год, но у многих совсем не новогоднее настроение, хоть на улицах Тбилиси уже появилась праздничная иллюминация. Пожалуй, поэтому напавший на микрофинансовую организацию MBC получил от простых граждан больше сочувствия, чем осуждения. Как его накажут за его поступок - решит суд
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Сообщение о захвате заложников в центре Тбилиси вечером в пятницу многих шокировало
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/15/250119385.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201121/250119959/Gruzinskiy-Robin-Gud-zachem-zakhvatili-mikrofinansovuyu-organizatsiyu-v-Tbilisi---foto.html

Захват заложников в микрофинансовой организации в центре Тбилиси накануне второго тура парламентских выборов оставил больше вопросов, чем ответов. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места происшествия

Нападение на микрофинансовую организацию MBC было осуществлено вечером в пятницу. Спецоперация по освобождению 17 заложников продлилась около четырех часов.

Запретите всем играть! Требование от захватчика заложников в столице Грузии - видео
video : Sputnik / Alexander Imedashvili, Alex Shlamov
Запретите всем играть! Требование от захватчика заложников в Тбилиси - видео

Как выяснилось позже, задержанный за нападение Леван Зурабашвили держал в руках не гранату, а зажигалку в форме гранаты.

МВД Грузии сообщило, что в результате переговоров между представителями министерства и напавшим, длившихся несколько часов, нападавший поэтапно освободил заложников. В результате происшествия никто не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: "взятие в заложники двух или более человек " и "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия".

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Теги:
Тбилиси, Нападение, криминал, происшествия, новости в фотографиях, фотография, фото


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