Парламентские выборы V2.0: как проходит второй тур в Тбилиси - фото

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В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре
Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходит голосование.
Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 12:00 по тбилисскому времени составила 8,29%, сообщила и. о. пресс-спикера ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.