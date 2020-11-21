Парламентские выборы V2.0: как проходит второй тур в Тбилиси - фото

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре

Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходит голосование.

Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 12:00 по тбилисскому времени составила 8,29%, сообщила и. о. пресс-спикера ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.