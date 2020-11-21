15:46 21 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
LIVE:
Фото

Парламентские выборы V2.0: как проходит второй тур в Тбилиси - фото

Получить короткую ссылку
Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (31)
14403
Новости
Все новости
Все новости
  • Второй тур выборов в парламент Грузии проходит на фоне эпидемии коронавируса
  • Процедура регистрации проходит как обычно
  • Проверяется маркировка на руках избирателей, чтобы они не могли голосовать повторно
  • Однако, есть одно важное правило – теперь все должны быть в масках, и избиратели, и сотрудники избирательной администрации
  • Второй тур выборов в субботу проходит во всех восьми округах в Тбилиси
  • А в целом в Грузии 17 округов, где проходит второй тур. На фото – один из избирательных участков в Зугдиди
  • С утра явка избирателей была невысокой, очередей у участков нигде не было
  • По данным ЦИК Грузии на 12:00, явка избирателей составляла всего 8,29%
  • Однако, такая низкая активность объясняется и тем, что оппозиция сняла своих кандидатов с участия во втором туре выборов. Таким образом, избиратели могут выбирать лишь голосовать или нет за представителей правящей партии Грузинская мечта, хоть кандидаты от оппозиции и остались в бюллетенях
  • Также, как в ходе первого тура, сотрудники избирательной администрации доставляют урны на дом тем, кто самостоятельно не может добраться до участков
  • В голосовании приняла участие президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что надеется, что парламент десятого созыва будет многопартийным, приступит к работе и его деятельность будет эффективной
  • Основатель правящей партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили пришел голосовать на участок в тбилисском районе Мтацминда вместе с супругой Екатериной Хведелидзе, сыном Берой и невесткой Нанукой Гудавадзе. Он поблагодарил грузинских избирателей за мобилизацию своих сил в ходе второго тура на фоне эпидемии коронавируса в стране
  • Премьер-министр Грузии Георгий Гахария также проголосовал в ходе второго тура вместе со своей семьей. Он заявил, что надеется на то, что все политические процессы в Грузии переместятся в парламент и эта работа будет эффективной
  • Каха Каладзе также принял участие в голосовании на участке в районе Сабуртало. Я проголосовал за мир, стабильность, экономическое развитие и успешную Грузию, что очень важно и нужно нашей стране, – заявил Каладзе
  • Выборы в целом по Грузии проходят в спокойной обстановке. В этот день объединенная оппозиция отказалась от проведения крупных акций протеста, которые ранее планировались в центре Тбилиси
© Sputnik / STRINGER
Второй тур выборов в парламент Грузии проходит на фоне эпидемии коронавируса
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/15/250117823.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201121/250122509/Parlamentskie-vybory-V20-kak-prokhodit-vtoroy-tur-v-Tbilisi---foto.html

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре

Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходит голосование. 

Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 12:00 по тбилисскому времени составила 8,29%, сообщила и. о. пресс-спикера ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге. 

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (31)
Теги:
Грузия, грузия, Грузия, Парламентские выборы, выборы, новости в фотографиях, фотография, фото


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны
Парламентские выборы V2.0: как проходит второй тур в Тбилиси - фото
Политический кризис в Грузии: второй тур выборов проходит без оппозиции - видео
Политический кризис в Грузии: второй тур выборов проходит без оппозиции - видео
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться