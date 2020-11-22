Хо-хо-хо, или Приключения Санты на Мертвом море - фото

Мертвое море совсем не безжизненное, наоборот, только стало еще краше, благодаря приближающимся зимним праздникам. Смотрите в фотоленте Sputnik, как стартовали новогодние приключения у Санты

Санта-Клаус в своем мировом ноябрьско-декабрьском турне решил, что таким антуражем пренебречь нельзя - как-никак, 430 метров ниже уровня моря, самая соленная вода на планете, избыток живительного кислорода.

Украшенная ель была у дедушки с собой, а соляной остров посреди Мертвого моря для ее установки пришелся очень кстати.