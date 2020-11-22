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Хо-хо-хо, или Приключения Санты на Мертвом море - фото

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  • Настоящая праздничная атмосфера воцарилась на Мертвом море
  • В Израиль прибыл Санта-Клаус, чтобы зарядиться энергией перед праздничными хлопотами
  • На маленьком соляном островке он установил наряженную елку
  • Солнце, конечно, которое в северных широтах далеко не так ласково в это время года, все равно пригревает
  • Санта считает, что в разгар пандемии особенно важно поддерживать иммунитет и дышать кислородом
  • У Санта-Клауса нет границ в передвижении. Он верит, что туризм находится на пути восстановления и границы постепенно начнут открываться для всех желающих путешествовать
  • Он пожелал всем здоровья в это непростое время и пригласил всех побывать на Мертвом море, когда это станет возможным
  • Рождественскую елку, которая не имела шансов выжить в соленой воде, Санта увез с собой
© REUTERS / Amir Cohen
Настоящая праздничная атмосфера воцарилась на Мертвом море
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/16/250130020.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201122/250130498/kh-kho-kho-ili-prekluchenia-santy-na-mertvo-more.html

Мертвое море совсем не безжизненное, наоборот, только стало еще краше, благодаря приближающимся зимним праздникам. Смотрите в фотоленте Sputnik, как стартовали новогодние приключения у Санты

Санта-Клаус в своем мировом ноябрьско-декабрьском турне решил, что таким антуражем пренебречь нельзя - как-никак, 430 метров ниже уровня моря, самая соленная вода на планете, избыток живительного кислорода.

Украшенная ель была у дедушки с собой, а соляной остров посреди Мертвого моря для ее установки пришелся очень кстати.

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Дед Мороз, Санта-Клаус, Санта Клаус, Новый год


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