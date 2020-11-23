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Мир в ловушке коронавируса: что происходит в странах Европы - фото

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  • Пожилые жители Мадрида, Испания, играют в масках в карты под открытым небом во время пандемии коронавируса
  • Так выглядит один из терминалов в аэропорту в Мюнхене, Германия, во время пандемии коронавируса
  • Жители Лондона, Великобритания, идут по улице в масках. В городе повсюду размещены различные баннеры, призывающие соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты
  • Канцлер Германии Ангела Меркель во время пандемии коронавируса ведет работу с помощью онлайн-конференций. В Германии зафиксировано уже более 944 тысяч случаев COVID-19, но число смертей не самое высокое, в сравнении с рядом других стран - чуть более 14 тысяч
  • ПЦР-тестирование жителей на севере Италии в здании одной из местных школ, превращенной в центр по борьбе с распространением COVID-19. В Италии зарегистрировано около полутора миллиона случаев коронавируса и более 50 тысяч смертей
  • Так во время пандемии выглядит прогулка в парке во Франкфурте, Германия
  • Врачи в одной из больниц в Барселоне, Испания, где лечат зараженных коронавирусом
  • Маски на улице носят и жители Мадрида, Испания. В этой стране количество случаев заражения уже превысило полтора миллиона, а количество смертей приближается к 43 тысячам
  • В Великобритании зафиксировано более полутора миллиона случаев COVID-19 и более 55 тысяч смертей от коронавируса
  • Несмотря на распространение коронавируса, в Лондоне идет подготовка к Рождеству. Хотя наверное, у многих жителей настроение совсем не праздничное
  • Премьер-министр Испании объявил, что с января в стране начнется вакцинация от коронавируса. Пока же жители Мадрида защищают себя с помощью масок
  • Медсестра Марта Фернандес держит за руку одну из своих пациенток, 94-летнюю Марию Терезу Аргуллос, в одной из больниц Барселоны, Испания. Худшее в этой пандемии - это то, как пациенты справляются с ней в одиночку. Труднее всего видеть, как они умирают в одиночестве, - говорит Фернандес
  • Тем временем на улицах Мадрида его жители даже на открытых пространствах выдерживают социальную дистанцию, чтобы обезопасить себя
  • Но не все согласны с ограничениями и готовы их соблюдать. На фото - одна из акций протеста в Берлине, Германия
  • Противники запретов и ограничений считают, что они нарушают их конституционные права. На фото - акция протеста в Берлине, Германия
  • Протесты против запретов происходят и во Франции. В этой стране зафиксировано уже почти 2 миллиона 200 тысяч случаев коронавируса и около 50 тысяч смертей. Тем не менее, часть жителей против ограничений. На фото - акция в городе Лион
  • Участники протестов в Лионе, в основном представители молодежи, выступают против закрытия баров, ресторанов, магазинов и ночных клубов из-за угрозы распространения COVID-19
  • При этом, несмотря на рост случаев заражений коронавирусом, не все участники протестов носят маски. На фото - акция в Лионе
  • А вот полицейские, которых власти выводят на улицу для наведения порядка во время демонстраций, между тем, в масках и респираторах. На фото - сотрудники полицейского спецназа в Берлине, Германия
  • На этом фото сотрудник лаборатории демонстрирует экспресс-тест на коронавирус для проверки пассажиров в аэропорту Мюнхена, Германия. Эти тесты будут использоваться в экспериментальном режиме компанией Люфтганза на авиарейсах между Мюнхеном и Гамбургом
© AP Photo / Paul White
Пожилые жители Мадрида, Испания, играют в масках в карты под открытым небом во время пандемии коронавируса
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201123/250140686/Mir-v-lovushke-koronavirusa-chto-proiskhodit-v-stranakh-Evropy---foto.html

Приближается католическое Рождество, в странах Европы на улицах уже появились рождественские ели и праздничные украшения. Однако пандемия коронавируса не отступает

С каждым днем число инфицированных коронавирусом COVID-19 растет по всему миру. В странах Европы по количеству случаев лидируют Франция, Испания, Италия, Великобритания и Германия. Смотрите в фотоленте, как в этих государствах пытаются остановить коронавирус. В то же время в Европе продолжают проходить акции протеста против введенных ограничений. 

Теги:
Эпидемия, фото, новости в фотографиях, Коронавирус COVID-2019, Европа


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Пандемия коронавируса COVID 19 - акция протеста против ограничений и запретов в Лионе, Франция
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