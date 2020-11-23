Мир в ловушке коронавируса: что происходит в странах Европы - фото

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Приближается католическое Рождество, в странах Европы на улицах уже появились рождественские ели и праздничные украшения. Однако пандемия коронавируса не отступает
С каждым днем число инфицированных коронавирусом COVID-19 растет по всему миру. В странах Европы по количеству случаев лидируют Франция, Испания, Италия, Великобритания и Германия. Смотрите в фотоленте, как в этих государствах пытаются остановить коронавирус. В то же время в Европе продолжают проходить акции протеста против введенных ограничений.