Мир в ловушке коронавируса: что происходит в странах Европы - фото

Приближается католическое Рождество, в странах Европы на улицах уже появились рождественские ели и праздничные украшения. Однако пандемия коронавируса не отступает

С каждым днем число инфицированных коронавирусом COVID-19 растет по всему миру. В странах Европы по количеству случаев лидируют Франция, Испания, Италия, Великобритания и Германия. Смотрите в фотоленте, как в этих государствах пытаются остановить коронавирус. В то же время в Европе продолжают проходить акции протеста против введенных ограничений.