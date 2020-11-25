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Лучшие фото 2020 года по версии Agora Awards

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  • Снимок Афганская девушка в 2020 году венгерского фотографа Акос Дутка, ставший финалистом конкурса Agora's # BestPhotoOf2020 Award
  • Снимок Озеро Келицади грузинского фотографа Ники Пайлодзе, ставший финалистом конкурса
  • Снимок Зимняя дорога немецкого фотографа Катарины И., ставший финалистом конкурса Agora's # BestPhotoOf2020 Award
  • Снимок Атланта Протест американского фотографа Зека Харриса, ставший финалистом конкурса Agora's # BestPhotoOf2020 Award
  • Снимок Тени вьетнамского фотографа Као Ки Нхана, ставший финалистом конкурса Agora's # BestPhotoOf2020 Award
  • Снимок Каким был бы мир, если бы у всех нас было одно лицо? российского фотографа Павела Куна, ставший финалистом конкурса Agora's # BestPhotoOf2020 Award
  • Снимок Стоя перед гигантами итальянского фотографа Эстера Турри, ставшим финалистом конкурса Agora's # BestPhotoOf2020 Award
  • Снимок Фермеры португальского фотографа Хорхе Баселара, ставший финалистом конкурса Agora's # BestPhotoOf2020 Award
  • Снимок Микурадзима японского фотографа Рэйко Такахаши, ставший финалистом конкурса Agora's # BestPhotoOf2020 Award
  • Снимок Северные олуши британского фотографа Джо Шелли, ставший финалистом конкурса Agora's # BestPhotoOf2020 Award
  • Снимок Где жизнь начинается и любовь никогда не кончается бразильского фотографа Джовани Дресслера
  • Снимок Моя жена, моя жемчужина российского фотографа Сергея Савенко
  • Снимок Городские искры гонконгского фотографа Джона, ставший финалистом конкурса Agora's # BestPhotoOf2020 Award
  • Снимок Наблюдатели французского фотографа Матео
  • Снимок Зима в городе Нур-Султан российского фотографа Андрея Пугача, ставший финалистом конкурса Agora's # BestPhotoOf2020 Award
Снимок "Афганская девушка в 2020 году" венгерского фотографа Акос Дутка, ставший финалистом конкурса Agora's # BestPhotoOf2020 Award
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/19/250153033.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201125/250153310/luchshye-photo-2020-goda-po-versii-agora.html

Объявлены финалисты конкурса #BestPhotoOf2020 фотоприложения Agora. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки фотоконкурса

В этом году в конкурсе участвовало более 8 700 работ со всего мира. Победителем конкурса стал снимок с изображением муравьев, испытывающих жажду. Он набрал наибольшее количество голосов в пяти турах голосования. В 2020 году финалистами стали 50 фотографов.

Теперь финалисты продолжат состязание за первое место и главный приз в 25 тысяч долларов. Победит та фотография, за которую проголосует большинство пользователей платформы, охватывающей более 3,5 млн пользователей.

Победителя объявят 28 декабря. Всего на #BestPhotoOf2020 прислали более 35 тысяч заявок из более чем 135 стран.

Теги:
Фотоконкурс, искусство, новости в фотографиях, фото


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