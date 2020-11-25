Лучшие фото 2020 года по версии Agora Awards

В этом году в конкурсе участвовало более 8 700 работ со всего мира. Победителем конкурса стал снимок с изображением муравьев, испытывающих жажду. Он набрал наибольшее количество голосов в пяти турах голосования. В 2020 году финалистами стали 50 фотографов.

Теперь финалисты продолжат состязание за первое место и главный приз в 25 тысяч долларов. Победит та фотография, за которую проголосует большинство пользователей платформы, охватывающей более 3,5 млн пользователей.

Победителя объявят 28 декабря. Всего на #BestPhotoOf2020 прислали более 35 тысяч заявок из более чем 135 стран.