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Лунная миссия Китая: запуск ракеты Long March-5 - фото

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  • Миссия рассчитана на 23 дня и предполагает общее исследование Южного полюса Луны
  • Пуск состоялся во вторник с космодрома Вэньчан на острове Хайнань
  • Зонд Чанъэ-5 изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя Чанчжэн-5 в июле 2017 года миссию пришлось отложить
  • Ракета-носитель Чанчжэн-5 является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая
  • Ожидается, что аппарат вернет на Землю около двух килограммов лунного грунта
  • В случае успеха миссия Чанъэ-5 станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке реголита на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США
  • Китайская программа зондирования Луны Чанъэ включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли (Чанъэ-1 и Чанъэ-2), посадка на Луну (Чанъэ-3 и Чанъэ-4) и возвращение с Луны на Землю (Чанъэ-5 и Чанъэ-6)
  • Первый и второй этапы программы уже успешно завершены. В настоящее время реализуется третий этап
  • Чанъэ-8, кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий
© REUTERS / Tingshu Wang
Миссия рассчитана на 23 дня и предполагает общее исследование Южного полюса Луны
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201125/250154747/lunnaya-missia-kitaya-zapusk-rakety-long-march-5-photo.html

В случае успеха, миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке лунного грунта на Землю. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры исторического запуска лунного зонда

Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно вывела на заданную орбиту возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта – около двух килограммов реголита и вернуться с ними на Землю.

Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это уже 353 миссия. "Чанчжэн-5" является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. В июле этого года с ее помощью был успешно запущен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу - 1"). 

НАСА надеется, что Китай поделится с учеными других стран данными, полученными в ходе миссии "Чанъэ-5" так, как это делали миссии "Аполлон".

 

 

 

Теги:
фото, Луна, Луна, ракета, Китай


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