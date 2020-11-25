Лунная миссия Китая: запуск ракеты Long March-5 - фото

В случае успеха, миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке лунного грунта на Землю. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры исторического запуска лунного зонда

Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно вывела на заданную орбиту возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта – около двух килограммов реголита и вернуться с ними на Землю.

Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это уже 353 миссия. "Чанчжэн-5" является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. В июле этого года с ее помощью был успешно запущен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу - 1").

НАСА надеется, что Китай поделится с учеными других стран данными, полученными в ходе миссии "Чанъэ-5" так, как это делали миссии "Аполлон".