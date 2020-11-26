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Не стало легенды: на 61-м году жизни скончался футболист Диего Марадона

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  • У легендарного Диего много прозвищ - его называли и Микеланджело от футбола, и Золотым мальчиком. 30 октября 1960 года в семье простого рабочего Диего Марадоны домохозяйки Дальмы Франко появился пятый ребенок Диего
  • У аргентинского полузащитника и нападающего - огромное количество спортивных титулов, армия фанатов и даже церковь его имени с настоящими адептами культа Марадоны в Аргентине и Неаполе
  • На Чемпионате мира в 1986 году Марадона представлял сборную Аргентины и сделал ее победительницей. Именно 22 июня он забил так называемый гол столетия. Марадона прорвался в штрафную англичан, обыграв попутно шесть игроков, включая вратаря. За три минуты до этого Марадона забил рукой гол, получивший название рука Бога
  • В 1986 году, выступая за национальную команду на позиции нападающего, Марадона стал победителем чемпионата мира, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком того турнира
  • У Марадоны было очень хорошее видение поля, благодаря чему он мог делать голевые пасы на нападающих в клубе и сборной. Он выделялся своей направленностью на борьбу: даже при потере мяча он опекал соперника, пока мяч не вернется к его команде
  • Легенда футбола Диего Марадона и президент Кубы Фидель Кастро во время встречи на Кубе
  • Спортивная карьера звезды завершилась слишком рано. Причиной этому стала наркотическая зависимость. Марадона был замешан в нескольких судебных разбирательствах, включая арест в апреле 1991 года за хранение кокаина. Он был отпущен под залог, однако спортивная карьера оказалась под угрозой
  • В 2004 году последователи Марадоны молились за выздоровление кумира, который был в критическом состоянии после проблем с сердцем
  • После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005 по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба Бока Хуниорс. С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины
  • Диего Марадона со своими дочерьми Джанниной и Дальмой в 2008 году. У Марадоны восемь официально признанных детей: кроме Дальмы и Джаннины есть дочь Хана Марадона, сыновья Диего Джуниор и Фернандо Диегито и трое детей (все – мальчики), которые родились на Кубе, где экс-футболист проходил лечение от наркозависимости
  • Марадона радуется победе. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2010 года
  • После завершения карьеры игрока, он редко где задерживался надолго. Так Марадона не доехав и до Бреста, он трудоустроился техническим директором мексиканской команды Дорадос де Синалоа, это было его последнее место работы
© REUTERS / Carlos Barria
У легендарного Диего много прозвищ - его называли и "Микеланджело от футбола", и "Золотым мальчиком". 30 октября 1960 года в семье простого рабочего Диего Марадоны домохозяйки Дальмы Франко появился пятый ребенок Диего
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1a/250163766.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201126/250164636/ne-stalo-legendy-na-61-godu-zhyzny-skonchalsya-futbolist-diego-maradona.html

Минувшим вечером не стало легенды мирового футбола. На 61-м году жизни скончался аргентинец Диего Армандо Марадона. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки одной из ярчайших звезд мирового футбола

Мировой футбол понес невосполнимую утрату. На 61-м году жизни скончался великий футболист Диего Марадона. Спортсмену стало плохо дома, прибывшие на место врачи не смогли спасти ему жизнь.

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в предместье Буэнос-Айреса Виллья Фиорито. В возрасте трех лет он получил в подарок первый футбольный мяч и все свое время отдавал игре. В 10 лет попал в детскую команду "Лос Себольитас" - юношескую секцию футбольного клуба "Архентинос Хуниорс", в основном составе которого он дебютировал в неполные 16 лет. В 1977 году Диего начал играть в составе национальной сборной.

В 1981 году Марадону за 3,6 миллиона долларов приобрела аргентинская команда "Бока Хуниорс". В 1982 году, после чемпионата мира, он заключил первый зарубежный контракт с "Барселоной". Сумма трансфера составила 1,2 миллиона песет (8 миллионов долларов) - он стал самым дорогим в истории футбола на тот момент. За время пребывания в клубе футболист сыграл 73 матча и забил 45 голов. В составе "Барселоны" Марадона стал обладателем Кубка Испании и Кубка испанской Лиги.

В 1984 году Марадона совершил переход в итальянский клуб "Наполи". В Италии он провел лучшие годы своей футбольной карьеры. В 1991 году футболист был дисквалифицирован на 15 месяцев, На допинг-контроле в его крови были обнаружены следы кокаина.

Последние годы (1995-1997) спортивной карьеры игрок провел в аргентинском клубе "Бока Хуниорс", сыграл 29 матчей, забил семь голов. Официальной датой его последнего матча принято считать 25 октября 1997 года, когда Диего вышел на поле против команды "Ривер Плейта". 30 октября, в свой 37-й день рождения, Марадона объявил о завершении карьеры.

Завершив карьеру игрока, Марадона работал спортивным комментатором, выступал экспертом в спортивных программах. С 2008 по 2010 год он был главным тренером аргентинской национальной команды.

 

 

Теги:
Диего Марадона, футбол, спорт


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