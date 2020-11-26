Не стало легенды: на 61-м году жизни скончался футболист Диего Марадона

Минувшим вечером не стало легенды мирового футбола. На 61-м году жизни скончался аргентинец Диего Армандо Марадона. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки одной из ярчайших звезд мирового футбола

Мировой футбол понес невосполнимую утрату. На 61-м году жизни скончался великий футболист Диего Марадона. Спортсмену стало плохо дома, прибывшие на место врачи не смогли спасти ему жизнь.

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в предместье Буэнос-Айреса Виллья Фиорито. В возрасте трех лет он получил в подарок первый футбольный мяч и все свое время отдавал игре. В 10 лет попал в детскую команду "Лос Себольитас" - юношескую секцию футбольного клуба "Архентинос Хуниорс", в основном составе которого он дебютировал в неполные 16 лет. В 1977 году Диего начал играть в составе национальной сборной.

В 1981 году Марадону за 3,6 миллиона долларов приобрела аргентинская команда "Бока Хуниорс". В 1982 году, после чемпионата мира, он заключил первый зарубежный контракт с "Барселоной". Сумма трансфера составила 1,2 миллиона песет (8 миллионов долларов) - он стал самым дорогим в истории футбола на тот момент. За время пребывания в клубе футболист сыграл 73 матча и забил 45 голов. В составе "Барселоны" Марадона стал обладателем Кубка Испании и Кубка испанской Лиги.

В 1984 году Марадона совершил переход в итальянский клуб "Наполи". В Италии он провел лучшие годы своей футбольной карьеры. В 1991 году футболист был дисквалифицирован на 15 месяцев, На допинг-контроле в его крови были обнаружены следы кокаина.

Последние годы (1995-1997) спортивной карьеры игрок провел в аргентинском клубе "Бока Хуниорс", сыграл 29 матчей, забил семь голов. Официальной датой его последнего матча принято считать 25 октября 1997 года, когда Диего вышел на поле против команды "Ривер Плейта". 30 октября, в свой 37-й день рождения, Марадона объявил о завершении карьеры.

Завершив карьеру игрока, Марадона работал спортивным комментатором, выступал экспертом в спортивных программах. С 2008 по 2010 год он был главным тренером аргентинской национальной команды.