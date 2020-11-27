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Прощай, легенда: Мир скорбит по Диего Марадоне - фото

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© REUTERS / Matias Baglietto
Аргентина оплакивает своего соотечественника - величайшего футболиста Диего Марадону
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201127/250177287/proshyay-legenda-mir-skorbit-po-diego-maradone-foto.html

Величайший футболист ХХ века Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. В Аргентине объявлен трехдневный траур. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прощается мир с легендой

В день смерти экс-капитана сборной Аргентины, чемпиона мира 1986 года прошли масштабные акции в его честь в Буэнос-Айресе и других городах страны.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. Накануне, когда он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса, у него случился сердечный приступ.

Прощание с телом легендарного футболиста проходит во дворце президента Аргентины в центре Буэнос-Айреса: фанаты поют песни в честь своего кумира, плачут, запускают фейерверки. Происходящее мало напоминает скорбь, это скорее чествование знаменитого футболиста. 

 

 

 

 

 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, болельщики, спорт, футбол, Диего Марадона


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