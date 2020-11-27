Рождение человека и Спящие воды: победители конкурса ND Аwards 2020

Конкурс ND Awards направлен на продвижение фотографии и фотографов. Идея фотоконкурса - создать новые возможности для представления ценных работ публике по всему миру.
Фотоконкурс ND Awards объявил имена победителей 2020 года. Смотрите в фотоленте Sputnik эффектные и завораживающие работы лауреатов
Конкурс ND Awards направлен на продвижение фотографии и фотографов. Идея фотоконкурса - создать новые возможности для представления ценных работ публике по всему миру.
Минувшим вечером не стало легенды мирового футбола. На 61-м году жизни скончался аргентинец Диего Армандо Марадона. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки одной из ярчайших звезд мирового футбола
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