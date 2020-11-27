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Рождение человека и Спящие воды: победители конкурса ND Аwards 2020

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  • Фотографом года по версии ND Awards стала британка Натали Леннард. Она покорила жюри серией постановочных кадров-картин, посвященных рождению человека
  • Еще одним победителем конкурса и открытием года оказался американец Г. Б. Смит с его зыбкими отражениями
  • Итальянский фотограф-любитель Никола Дукати победил в категории Люди с серией портретов Мой красный Памир, героини которых живут в высокогорье
  • Среди фотографов-профессионалов победу в категории Люди завоевал Петер Ланге из Германии
  • Очарованная Спящей красавицей француженка Шарлотт Борис пересказала историю на свой лад и заслужила победу
  • Первое место в номинации Архитектура: здания досталось Це Пи Пу из Гонконга за серию ярких городских снимков
  • Бельгийский фотограф Ален Шредер создал лучший из представленных на конкурсе кадр в категории Редакционная фотография
  • Наоми Роуз из Австралии победила в категории Природа
  • Итальянский фотограф Эммануэле Витале, переосмысливающий проблему загрязнения окружающей среды, тоже является победителем конкурса ND Awards 2020
  • Среди фотографов-профессионалов с серией космических снимков победил Лука Форначари
Фотографом года по версии ND Awards стала британка Натали Леннард. Она покорила жюри серией постановочных кадров-картин, посвященных рождению человека
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201127/250179633/rozhdenye-cheloveka-i-spyashye-vody-pobediteli-konkursa-nd-Awards2020-.html

Фотоконкурс ND Awards объявил имена победителей 2020 года. Смотрите в фотоленте Sputnik эффектные и завораживающие работы лауреатов

Конкурс ND Awards направлен на продвижение фотографии и фотографов. Идея фотоконкурса - создать новые возможности для представления ценных работ публике по всему миру.

 

Теги:
Фотоконкурс, новости в фотографиях, фото


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