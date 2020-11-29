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Они среди нас: 100 лет назад слово "робот" вошло в нашу жизнь

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  • Основатель компании Hanson Robotics Дэвид Хэнсон с флагманским роботом Софией в Гонконге. София - первый в мире робот, получивший гражданство
  • Японский робот-гуманоид Asimo подносит цветы к бюсту чешского писателя и драматурга Карела Чапека, который ровно сто лет назад изобрел слово робот
  • Сцена из научно-фантастической пьесы Карела Чапека R.U.R. (Россумские универсальные роботы) постановки 1928-1929 годов, изображающая восстание роботов. Сегодня, спустя сто лет после изобретения слова робот, эта тема остается очень актуальной, и ей посвящают множество фильмов и книг
  • Устройство робота Эрика, который мог говорить и двигаться. Он был представлен в 1928 году и вызвал сенсацию в Европе и Соединенных Штатах. В настоящее время находится в британском Музее науки
  • Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории Фонда перспективных исследований (ФПИ) на базе научно-производственного объединения Андроидная техника в Магнитогорске. Федор побывал на МКС и писал о своих впечатлениях на собственной странице в Twitter
  • Очаровательные миниатюрные роботы Jimu от компании Ubtech Robotics Company были представлены на выставке IFA 2017 в Берлине. Изюминка этих малышей в том, что их можно запрограммировать через специальное мобильное приложение
  • Девушка дает команду собаке-роботу Аibo, представленной на стенде компании Sony на официальном открытии выставки М.Видео Electronics Show 2019 в выставочном центре Крокус Экспо в Москве
  • Микроробот MicroTugs весом 12 граммов может передвинуть вес больше своего собственного в 2000 раз. Благодаря инновационной системе крепления и передвижения крошечные роботы из Стэнфорда просто чередуют свободное движение с упором, что позволяет им двигаться по любым поверхностям. В результате робот способен тянуть вверх по вертикальной плоскости вес в 200 раз больше собственного
  • Робот-промобот на Московском цифровом форуме, посвященном развитию цифровой экономики в России. Дизайн лицевого монитора промобота способен имитировать отдельные эмоции
  • Летающий робот RoboFly немного больше настоящей мухи. Вдохновленный крылатыми насекомыми и весом всего 74 миллиграммов, RoboFly может летать по воздуху, ходить по земле и дрейфовать по воде
  • Самый быстрый четвероногий робот на Земле WildCat может бежать со скоростью 32 километра в час, маневрируя и сохраняя равновесие
  • Робот-гексапод RHex умеет бегать со скоростью до 2,7 метра в секунду при длине тела около полуметра, преодолевает почти четыре километра по сильно пересечённой местности на одной зарядке аккумуляторов, взбирается на горку с уклоном в 45 градусов, плавает, прыгает и поднимается по ступенькам
  • Робот-бариста в парке Зарядье. Робот продает не только кофе и молочные коктейли, но и мягкое мороженое
  • Робот на II Международном православном студенческом форуме на ВДНХ в Москве
  • Посетитель разглядывает роботизированную руку, приводимую в движение перчаткой Kinfinity Glove, в Международном выставочном центре в Пекине
  • Роботы, выставленные для рекламы новой осенне-зимней коллекции одежды, в торговом зале ЦУМа.
© AP Photo / Kin Cheung
Основатель компании Hanson Robotics Дэвид Хэнсон с флагманским роботом Софией в Гонконге. София - первый в мире робот, получивший гражданство
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201129/250199980/oni-sredi-nas-100-let-nazad-slovo-robot-voshlo-v-nashu-zhyzn.html

Сто лет исполнилось первому произведению, посвященному восстанию роботов. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки киборгов, которые активно стремятся захватить мир

Вот уже сотню лет подряд человечество пытается максимально облегчить себе жизнь, переложив выполнение сложных задач на плечи роботов.

Стоит отметить, что это весьма неплохо получается, потому что уже сегодня любой желающий может купить робота-пылесоса и забыть навсегда о мытье полов. К примеру, в больницах некоторых стран стран частью персонала являются роботы, предназначенные для ухода за пациентами. А на заводах производственные механизмы в автоматическом режиме собирают электронику и даже огромные автомобили.

Ну, а если подумать, то когда же человечество вообще задумалось о разработке роботов и когда изобретателям удалось их создать? Возможно, многие скажут, что первого робота в мире создал Леонардо да Винчи - ведь неспроста среди его документов имелась схема сборки человекоподобного механизма? Однако, на самом деле, первые роботы были созданы задолго до рождения итальянского художника и ученого.



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