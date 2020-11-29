Они среди нас: 100 лет назад слово "робот" вошло в нашу жизнь

Вот уже сотню лет подряд человечество пытается максимально облегчить себе жизнь, переложив выполнение сложных задач на плечи роботов.

Стоит отметить, что это весьма неплохо получается, потому что уже сегодня любой желающий может купить робота-пылесоса и забыть навсегда о мытье полов. К примеру, в больницах некоторых стран стран частью персонала являются роботы, предназначенные для ухода за пациентами. А на заводах производственные механизмы в автоматическом режиме собирают электронику и даже огромные автомобили.

Ну, а если подумать, то когда же человечество вообще задумалось о разработке роботов и когда изобретателям удалось их создать? Возможно, многие скажут, что первого робота в мире создал Леонардо да Винчи - ведь неспроста среди его документов имелась схема сборки человекоподобного механизма? Однако, на самом деле, первые роботы были созданы задолго до рождения итальянского художника и ученого.