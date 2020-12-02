Наезд на пешеходов в немецком Трире: погиб ребенок

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В немецком городе Трире водитель умышленно наехал на пешеходов. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ДТП
Пять человек, в том числе ребенок, погибли после наезда автомобиля в немецком городе Трире.
Глава регионального МВД утверждает, что злоумышленник, направивший свой автомобиль на людей в пешеходной зоне, сделал это намеренно. В результате ЧП пострадали еще 15 человек.