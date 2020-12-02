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Наезд на пешеходов в немецком Трире: погиб ребенок

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  • Наезд на людей в пешеходной зоне Трира произошел днем
  • Преступление совершил 51-летний мужчина, имеющий немецкое гражданство, уроженец Трира
  • По данным главы МВД, в результате наезда пять человек погибли, еще 15 получили травмы различной степени тяжести
  • Среди погибших оказался девятимесячный младенец
  • По данным полиции, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
  • Место наезда автомобиля на пешеходов в немецком Трире
  • У мужчины выявили 1,4 промилле алкоголя
  • По словам прокурора, подозреваемый не был ранее судим, мотив преступления пока совершенно не ясен
  • Министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц заявил, что след автомобиля указывает на то, что подозреваемый целенаправленно преследовал пешеходов
  • Это уже не первый случай в Германии, когда автомобиль используется в качестве оружия. В феврале нынешнего года в Фолькмарзене в федеральной земле Гессен мужчина совершил преднамеренный наезд на группу людей во время карнавального шествия
© AFP / Sebastian Schmitz / Various sources
Наезд на людей в пешеходной зоне Трира произошел днем
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201202/250228367/naezd-na-peshekhodov-v-nemetskom-trire-pogib-rebionok.html

В немецком городе Трире водитель умышленно наехал на пешеходов. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ДТП

Пять человек, в том числе ребенок, погибли после наезда автомобиля в немецком городе Трире.

Глава регионального МВД утверждает, что злоумышленник, направивший свой автомобиль на людей в пешеходной зоне, сделал это намеренно. В результате ЧП пострадали еще 15 человек.

Теги:
Наезд на пешеходов, пешеходы, происшествия, Германия


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