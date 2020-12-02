Наезд на пешеходов в немецком Трире: погиб ребенок

В немецком городе Трире водитель умышленно наехал на пешеходов. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ДТП

Пять человек, в том числе ребенок, погибли после наезда автомобиля в немецком городе Трире.

Глава регионального МВД утверждает, что злоумышленник, направивший свой автомобиль на людей в пешеходной зоне, сделал это намеренно. В результате ЧП пострадали еще 15 человек.