Земля покрыта пеплом: последствия извержения вулкана Семеру на острове Ява

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В Индонезии активизировался вулкан Семеру, расположенный на острове Ява. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий извержения огненной горы
Во вторник индонезийский вулкан Семеру на острове Ява начал извергать раскаленную лаву и горячие облака вулканического пепла. Гигант напугал жителей близлежащих районов.
Падающий пепел и сера накрыли несколько деревень вокруг его склонов, вызвав панику среди сельских жителей. Власти пытаются эвакуировать около 550 человек, живущих у горы.