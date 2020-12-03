Земля покрыта пеплом: последствия извержения вулкана Семеру на острове Ява

В Индонезии активизировался вулкан Семеру, расположенный на острове Ява. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий извержения огненной горы

Во вторник индонезийский вулкан Семеру на острове Ява начал извергать раскаленную лаву и горячие облака вулканического пепла. Гигант напугал жителей близлежащих районов.

Падающий пепел и сера накрыли несколько деревень вокруг его склонов, вызвав панику среди сельских жителей. Власти пытаются эвакуировать около 550 человек, живущих у горы.