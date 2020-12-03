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Земля покрыта пеплом: последствия извержения вулкана Семеру на острове Ява

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  • Вулкан, расположенный в районе Лумаджанг провинции Восточная Ява, извергся во вторник
  • Поток лавы достиг одного километра в длину, а пепловый шлейф растянулся на 11 км в сторону района Бесок-Кобокан, к юго-востоку от вершины
  • По данным мониторинга, горячие облака наблюдались на расстоянии 2 500 метров к юго-востоку от вулкана Семеру
  • Вскоре в районе наблюдательного поста прошел дождь с примесью вулканического пепла
  • Согласно данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, около 550 жителей страны были вынуждены покинут свои дома
  • Из них почти 300 человек бежали в наблюдательный пункт
  • Остальные остались в убежищах, расположенных в населенном пункте Супитуранг
  • Эвакуированные жители после извержения вулкана Семеру на острове Восточная Ява
  • Центр вулканологии и снижения геологической опасности рекомендовал местным жителям не проводить никаких работ в опасной зоне
  • Покрытый пеплом домашний скот после извержения вулкана Семеру на острове Восточная Ява
  • Генеральный директор аэропорта Баньюванги Цин Асморо заявил, что извержение вулкана не сильно повлияло на деятельность аэропорта
  • Ранее индонезийские исследователи катастроф также предупредили о возросшей активности вулкана Мерапи, которому присвоен третий уровень опасности
© AFP / Juni Kriswanto
Вулкан, расположенный в районе Лумаджанг провинции Восточная Ява, извергся во вторник
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/03/250236746.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201203/250237467/zamlya-pokryta-lavoy-posledstvia-izverzhenia-vulkana-semery-na-ostrove-yava.html

В Индонезии активизировался вулкан Семеру, расположенный на острове Ява. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий извержения огненной горы

Во вторник индонезийский вулкан Семеру на острове Ява начал извергать раскаленную лаву и горячие облака вулканического пепла. Гигант напугал жителей близлежащих районов.

Падающий пепел и сера накрыли несколько деревень вокруг его склонов, вызвав панику среди сельских жителей. Власти пытаются эвакуировать около 550 человек, живущих у горы.

Теги:
происшествия, извержение вулкана


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Пепел после извержения вулкана Семеру на острове Восточная Ява
Земля покрыта пеплом: последствия извержения вулкана Семеру на острове Ява
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