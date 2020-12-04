Массовая эвакуация и отключение электричества: в Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары

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Из-за лесных пожаров в штате Калифорния объявлена незамедлительная эвакуация людей. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разгулявшейся стихии
Пожар начался в среду в каньоне Сильверадо на востоке округа Ориндж, примерно в 50 милях к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса.
По заявлению властей, огненное пламя распространилось от дома на ближайшую растительность, вызвав массивный, раздуваемый ветром лесной пожар, который вышел из-под контроля.
С начала года в Калифорнии в результате лесных пожаров сгорело более четырех миллионов акров земли.