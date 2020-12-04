16:20 04 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0107
  • 100 RUB4.4084
  • USD3.3119
Поиск
Фото

Массовая эвакуация и отключение электричества: в Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары

Получить короткую ссылку
8 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Пожар в каньоне Сильверадо округа Ориндж начался поздно вечером в среду
  • Из-за сильного ветра пламя распространилось через каньоны Южной Калифорнии
  • Пожарные боролись с огнем на крутых склонах
  • Когда взошло солнце, огромное облако дыма было видно на многие мили
  • Также для тушения огня потребовалась помощь вертолетов
  • Спасатели эвакуировали десятки тысяч людей, находившихся близ каньона, недалеко от города Лейк-Форест
  • Жителям других близлежащих районов было приказано быть готовыми к эвакуации
  • В качестве меры предосторожности в густонаселенном регионе начали отключать электроэнергию, чтобы не допустить повреждения линий электропередачи, которые могли вызвать новые возгорания
  • Около 15 000 домов и предприятий полностью обесточены
  • Дым от лесных пожаров над стоянкой автофургонов возле озера Ирвин в округе Ориндж
  • Фотокорреспондент Los Angeles Times пробирается сквозь дым в округе Ориндж
© AP Photo / Noah Berger
Пожар в каньоне Сильверадо округа Ориндж начался поздно вечером в среду
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/04/250248172.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201204/250248897/massovaya-evakuatsya-i-otkluchenie-elektrichestva-v-kalifornii-s-novoy-siloy-vspykhnuli-pozhary.html

Из-за лесных пожаров в штате Калифорния объявлена незамедлительная эвакуация людей. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разгулявшейся стихии

Пожар начался в среду в каньоне Сильверадо на востоке округа Ориндж, примерно в 50 милях к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса.

По заявлению властей, огненное пламя распространилось от дома на ближайшую растительность, вызвав массивный, раздуваемый ветром лесной пожар, который вышел из-под контроля.

С начала года в Калифорнии в результате лесных пожаров сгорело более четырех миллионов акров земли.

Теги:
фото, новости в фотографиях, происшествия, ЧП, Лесные пожары, лесной пожар, Пожар, Калифорния, США


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии
Массовая эвакуация и отключение электричества: в Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары
Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19
Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19 - видео
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться