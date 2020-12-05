Как Кутаиси переживает кризис и эпидемию коронавируса - фото

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В ряде крупных городов Грузии, в том числе и в Кутаиси, действует ряд строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса. Как живет сегодня Кутаиси - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
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Sputnik / Viktor Kaminsky
Как и в других крупных городах Грузии, в Кутаиси остановлен общественный транспорт, не работают крупные магазины и торговые центры, жители должны ходить по улицам в масках.
Для многих наступили дни кризиса. Цены и другие расходы возросли, жизнь стала сложнее, доходы большинства людей сократились. Однако и коронавирус наступает. С каждым днем в Грузии растет число заразившихся коронавирусной инфекцией.