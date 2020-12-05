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Как Кутаиси переживает кризис и эпидемию коронавируса - фото

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (358)
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  • Кутаиси - один из крупных городов Грузии, где действуют строгие ограничения в связи с пандемией коронавируса
  • Людей на улицах стало заметно меньше
  • Очереди только в банки или в аптеки
  • Каждый день приносит новости и пока они не очень оптимистичные
  • Как и по всей Грузии, число новых случаев заражения коронавирусом растет и здесь
  • Как и в других крупных городах Грузии, в Кутаиси жители должны передвигаться по улицам в масках
  • Крупные магазины, центры, торгующие техникой и одеждой, временно не работают. Продолжают функционировать аптеки, продуктовые магазины и аграрные рынки
  • Люди стараются соблюдать дистанцию. Так мама гуляет утром с детьми в парке. Вокруг - никого
  • Прохожие спешат по делам. Все в масках
  • Так и ждешь, что эта картина вскоре изменится и станет более позитивной
  • Пожилые люди - в группе риска. Но трудно целый день сидеть дома взаперти
  • Зато для велосипедистов - раздолье. Общественный транспорт исчез с улиц, на дорогах теперь больше простора
  • Хотя частный транспорт теперь задействован по максимуму. Ведь передвигаться теперь можно только или на своих машинах, или на такси
  • Это создает дополнительный доход для парковщиков, которые следят за машинами на стоянках. Обычно это люди, которые решают так подработать. Хотя не все охотно дают им деньги
  • Процветают и службы доставки. На фото - курьер Glovo едет по заказу клиента
  • Даже хорошая и теплая погода в начале зимы не приносит радостных эмоций
  • Коронавирус - глобальная проблема, которая отражается теперь так или иначе на жизни каждого человека
© Sputnik / STRINGER
Кутаиси - один из крупных городов Грузии, где действуют строгие ограничения в связи с пандемией коронавируса
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/05/250258553.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201205/250258303/Kak-Kutaisi-perezhivaet-krizis-i-epidemiyu-koronavirusa---foto.html

В ряде крупных городов Грузии, в том числе и в Кутаиси, действует ряд строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса. Как живет сегодня Кутаиси - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Тбилисские дороги - пробка из автомобилей на улице Бараташвили в час пик
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Как и в других крупных городах Грузии, в Кутаиси остановлен общественный транспорт, не работают крупные магазины и торговые центры, жители должны ходить по улицам в масках.

Для многих наступили дни кризиса. Цены и другие расходы возросли, жизнь стала сложнее, доходы большинства людей сократились. Однако и коронавирус наступает. С каждым днем в Грузии растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (358)
Теги:
новости в фотографиях, фото, Коронавирус COVID-2019, Кутаиси, Грузия


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