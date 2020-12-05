Как Кутаиси переживает кризис и эпидемию коронавируса - фото

В ряде крупных городов Грузии, в том числе и в Кутаиси, действует ряд строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса. Как живет сегодня Кутаиси - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Как и в других крупных городах Грузии, в Кутаиси остановлен общественный транспорт, не работают крупные магазины и торговые центры, жители должны ходить по улицам в масках.

Для многих наступили дни кризиса. Цены и другие расходы возросли, жизнь стала сложнее, доходы большинства людей сократились. Однако и коронавирус наступает. С каждым днем в Грузии растет число заразившихся коронавирусной инфекцией.