Марго Робби, Генри Кавилл, Милли Бобби Браун: IMDb назвала лучших звезд 2020 года

Поисковые запросы более 200 миллионов пользователей стали основой для составления рейтинга лучших актеров 2020 года.
Кинопортал IMDb собрал запросы интернет-пользователей за последние 12 месяцев и представил самых популярных звезд.
Смотрите в фотоленте Sputnik ТОП-10 актеров, которые вошли в рейтинг лучших в 2020 году по версии кинопортала IMDb
Поисковые запросы более 200 миллионов пользователей стали основой для составления рейтинга лучших актеров 2020 года.
Кинопортал IMDb собрал запросы интернет-пользователей за последние 12 месяцев и представил самых популярных звезд.
В ряде крупных городов Грузии, в том числе и в Кутаиси, действует ряд строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса. Как живет сегодня Кутаиси - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
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