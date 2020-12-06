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Марго Робби, Генри Кавилл, Милли Бобби Браун: IMDb назвала лучших звезд 2020 года

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  • Первое место в рейтинге заняла Ана де Армас, игравшая в фильме Ножи наголо
  • Вторую позицию заняла Джулия Гарнер из сериала Озарк
  • На третьем месте – Аня Чалотра из сериала Ведьмак
  • Обаятельная Милли Бобби Браун из сериала Очень странные дела занимает четвертую строчку рейтинга
  • Актриса Эрин Мориарти из популярного сериала Пацаны - на пятом месте
  • На шестом месте в рейтинге находится Марго Робби
  • Актер Эйдан Галлахер из сериала Академия Амбрелла занимает седьмое место в рейтинге
  • Актриса Аня Тейлор-Джой из сериала Ход королевы на восьмом месте
  • Предпоследнее место в рейтинге принадлежит актрисе Линде Карделлини
  • И завершает ТОП-10 Генри Кавилл, который сыграл главную роль в сериале Ведьмак
© AP Photo / Evan Agostini / Invision
Первое место в рейтинге заняла Ана де Армас, игравшая в фильме "Ножи наголо"
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201206/250261924/margorobbi-genrykavill-milly-bobby-braun-imdb-nazvala-top-luchshykh-zvezd-2020-goda.html

Смотрите в фотоленте Sputnik ТОП-10 актеров, которые вошли в рейтинг лучших в 2020 году по версии кинопортала IMDb

Поисковые запросы более 200 миллионов пользователей стали основой для составления рейтинга лучших актеров 2020 года.

Кинопортал IMDb собрал запросы интернет-пользователей за последние 12 месяцев и представил самых популярных звезд.

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, искусство, Кино, кино


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