Посадка капсулы с грунтом астероида Рюгу в Австралии – фото

https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/08/250276865.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201208/250277479/posadka-kapsuly-s-gruntom-asteroida-rugu-v-avstralii-foto.html
Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу, была найдена после благополучного приземления в пустыне в южной части Австралии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки космического события
Капсула, сброшенная с японского межпланетного зонда "Хаябуса-2" с образцами грунта с астероида Рюгу, приземлилась на юге Австралии в субботу.
Образцы реголита с астероида, который находится на расстоянии 340 миллионов километров от Земли, были взяты японским зондом в ходе двух посадок на его поверхность еще в 2019 году.