Посадка капсулы с грунтом астероида Рюгу в Австралии – фото

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу, была найдена после благополучного приземления в пустыне в южной части Австралии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки космического события

Капсула, сброшенная с японского межпланетного зонда "Хаябуса-2" с образцами грунта с астероида Рюгу, приземлилась на юге Австралии в субботу.

Образцы реголита с астероида, который находится на расстоянии 340 миллионов километров от Земли, были взяты японским зондом в ходе двух посадок на его поверхность еще в 2019 году.