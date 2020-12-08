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Посадка капсулы с грунтом астероида Рюгу в Австралии – фото

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  • Специалисты обнаружили точное местоположение капсулы с образцами грунта, взятого японским космическим зондом Хаябуса-2 с поверхности астероида Рюгу, в минувшие выходные
  • Она приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии
  • Поиски велись с помощью вертолета
  • На высоте около 10 тысяч метров капсула раскрыла прикрепленный к ней парашют
  • После чего началась трансляция сигнала с передатчика
  • Благодаря сигналу специалистам удалось точно установить местонахождение контейнера
  • Диаметр астероида Рюгу, который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 метров
  • Он относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных
© AFP / JAXA
Специалисты обнаружили точное местоположение капсулы с образцами грунта, взятого японским космическим зондом "Хаябуса-2" с поверхности астероида Рюгу, в минувшие выходные
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/08/250276865.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201208/250277479/posadka-kapsuly-s-gruntom-asteroida-rugu-v-avstralii-foto.html

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу, была найдена после благополучного приземления в пустыне в южной части Австралии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки космического события

Капсула, сброшенная с японского межпланетного зонда "Хаябуса-2" с образцами грунта с астероида Рюгу, приземлилась на юге Австралии в субботу.

Образцы реголита с астероида, который находится на расстоянии 340 миллионов километров от Земли, были взяты японским зондом в ходе двух посадок на его поверхность еще в 2019 году.

Теги:
Астероид, Австралия


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Специалисты обнаружили точное местоположение капсулы с образцами грунта, взятого японским космическим зондом Хаябуса-2 с поверхности астероида Рюгу
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