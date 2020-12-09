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Ухань через год после начала пандемии - фото

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  • Прошло уже больше года с тех пор, как в Ухане впервые обнаружили коронавирус
  • Китайский город успел побывать в самом эпицентре разрастающейся эпидемии и длительное время был полностью закрыт
  • Ухань был первым городом, который пережил полный локдаун
  • Сегодня, в Китае распространение COVID-19 находится под жестким контролем
  • За день в стране выявляют всего пару десятков заболевших
  • Благодаря низкому показателю заражения, в Ухане снова расцвела жизнь
  • Прохожие танцуют вальс на улице в Ухане
  • Местные закуски на продаже в Ухане
  • Дети на улицах, открытые торговые ряды, промоутеры и рестораны, именно так сейчас живет Ухань
  • Только маски на лицах людей и напоминают о пережитом ужасе пандемии
  • Люди в масках проходят мимо граффити на стене в Ухане
  • Почти весь мир сейчас мечтает вернутся к прежнему образу жизни. Людей не покидает надежда, что скоро пандемия пойдет на спад и жизнь вернется в привычное русло
© REUTERS / Aly Song
Прошло уже больше года с тех пор, как в Ухане впервые обнаружили коронавирус
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201209/250285098/ukhan-cherez-god-posle-nachala-pandemii-foto.html

Китайский город Ухань, ставший очагом распространения коронавируса, вернулся к нормальной жизни. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит самый первый город, откуда распространился COVID-19, спустя год после начала пандемии

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года. Огромный мегаполис был закрыт на карантин, за время которого количество заболевших превысило 40 тысяч человек.

Многие эксперты высказывали мнение, что на самом деле заражения могли начаться и раньше, просто официально они не были подтверждены.

Ухань стал первым городом, который пережил полный локдаун: закрытые улицы и пустые магазины. И только курьеры ходили от дома к дому.

Теперь, когда в Китае распространение COVID-19 находится под жестким контролем, в Ухане снова расцвела жизнь.

 

 

 

 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Китай


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