Ухань через год после начала пандемии - фото

Китайский город Ухань, ставший очагом распространения коронавируса, вернулся к нормальной жизни. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит самый первый город, откуда распространился COVID-19, спустя год после начала пандемии

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года. Огромный мегаполис был закрыт на карантин, за время которого количество заболевших превысило 40 тысяч человек.

Многие эксперты высказывали мнение, что на самом деле заражения могли начаться и раньше, просто официально они не были подтверждены.

Ухань стал первым городом, который пережил полный локдаун: закрытые улицы и пустые магазины. И только курьеры ходили от дома к дому.

Теперь, когда в Китае распространение COVID-19 находится под жестким контролем, в Ухане снова расцвела жизнь.