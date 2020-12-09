Ухань через год после начала пандемии - фото

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года. Огромный мегаполис был закрыт на карантин, за время которого количество заболевших превысило 40 тысяч человек.
Многие эксперты высказывали мнение, что на самом деле заражения могли начаться и раньше, просто официально они не были подтверждены.
Ухань стал первым городом, который пережил полный локдаун: закрытые улицы и пустые магазины. И только курьеры ходили от дома к дому.
Теперь, когда в Китае распространение COVID-19 находится под жестким контролем, в Ухане снова расцвела жизнь.