Огонь на болотах: крупный лесной пожар в Западной Грузии - фото

На болотах в Западной Грузии у села Кулеви вспыхнул крупный пожар. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как пожарные-спасатели занимались ликвидацией очага возгорания

За последние дни это уже второй пожар на болотистой местности в районе села Кулеви Хобского муниципалитета. На место ЧП сразу были направлены девять пожарных-спасательных экипажей из регионов Самегрело - Земо Сванети и Имерети.

Для оказания помощи пожарным также был задействован грузовой поезд. Населенным пунктам, расположенным близ зоны ЧП, опасность не угрожает. Работы по тушению пожара продолжаются.

Ранее первый очаг возгорания возник на болотистой местности между селами Кулеви и Чурия Зугдидского муниципалитета.

Повышенный риск лесного пожара в этом районе связан с тем, что неподалеку от села Кулеви расположен крупный нефтяной терминал на берегу Черного моря.