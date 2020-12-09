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Огонь на болотах: крупный лесной пожар в Западной Грузии - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (182)
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  • Это уже второй пожар на болотах в районе села Кулеви за последние дни
  • Несколько дней назад первый очаг возгорания появился неподалеку - загорелись кустарник и трава между селами Кулеви и Чурия
  • На ликвидацию нового пожара были направлены пожарные-спасатели из регионов Самегрело-Земо Сванети и Имерети
  • Всего в ликвидации пожара этой ночью были задействованы девять пожарных расчетов со специальной техникой
  • Для оказания помощи пожарным, которые тушили огонь, даже был задействован грузовой поезд
  • Как сообщают в службе по управлению чрезвычайными ситуациями, населенным пунктам, расположенным близ зоны ЧП, опасность не угрожает
  • Очаг возгорания уже локализован, опасности распространения огня нет
  • Хотя работы по тушению пожара еще продолжаются
  • Повышенный риск лесного пожара в этом районе связан с тем, что неподалеку от села Кулеви расположен крупный нефтяной терминал на берегу Черного моря
  • Поэтому для тушения возникающих в этой местности пожаров сразу направляются усиленные подразделения пожарных-спасателей
© Sputnik / STRINGER
Это уже второй пожар на болотах в районе села Кулеви за последние дни
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/09/250286815.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201209/250287579/Ogon-na-bolotakh-krupnyy-lesnoy-pozhar-v-Zapadnoy-Gruzii---foto.html

На болотах в Западной Грузии у села Кулеви вспыхнул крупный пожар. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как пожарные-спасатели занимались ликвидацией очага возгорания

За последние дни это уже второй пожар на болотистой местности в районе села Кулеви Хобского муниципалитета. На место ЧП сразу были направлены девять пожарных-спасательных экипажей из регионов Самегрело - Земо Сванети и Имерети.

Крупный лесной пожар у села Кулеви в Западной Грузии - видео
© Sputnik / STRINGER
Крупный лесной пожар у села Кулеви в Западной Грузии - видео

Для оказания помощи пожарным также был задействован грузовой поезд. Населенным пунктам, расположенным близ зоны ЧП, опасность не угрожает. Работы по тушению пожара продолжаются.

Ранее первый очаг возгорания возник на болотистой местности между селами Кулеви и Чурия Зугдидского муниципалитета.

Повышенный риск лесного пожара в этом районе связан с тем, что неподалеку от села Кулеви расположен крупный нефтяной терминал на берегу Черного моря.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (182)
Теги:
новости в фотографиях, фото, происшествия, Пожар, Лесные пожары, лесной пожар, Грузия


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