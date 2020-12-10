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Forbes назвал самых влиятельных женщин мира 2020 года - фото

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  • Канцлер Германии Ангела Меркель уже десятый год занимает первое место в рейтинге
  • Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, второе место в рейтинге Forbes
  • Избранный вице-президент США Камала Харрис, первая в истории Штатов женщина на этом посту, третье место в рейтинге
  • Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, четрвертая строчка рейтинга
  • Предприниматель Мелинда Гейтс, США. Большую часть своей работы она посвятила защите прав женщин и девочек
  • Главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра, шестое место в рейтинге
  • Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - седьмая строчка в Forbes. На фото она рвет свой экземпляр послания президента Дональда Трампа в Вашингтоне
  • Председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander Ана Ботин. Она поддерживает малый бизнес и запустила Santander X онлайн-платформу для поддержки студенческого предпринимательства
  • Главный исполнительный директор Fidelity Investments Эбигейл Джонсон, девятая строчка рейтинга
  • Президент и CEO Anthem Гейл Бурдо ( на фото - с президентом США Дональдом Трампом). Сейчас Anthem - одна из крупнейших страховых компаний США. Бурдо завершает первую десятку рейтинга
  • Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заняла в списке Forbes 57 строчку, переместившись с 53-й позиции. Она уже третий год подряд фигурирует в рейтинге
  • В список попала губернатор Токио Юрико Коикэ
  • А так же, председатель контролируемого семьей холдинга Сабанджи Гюлер Сабанджи
  • Президент Словакии Зузана Чапутова
© AFP / John Macdougall
Канцлер Германии Ангела Меркель уже десятый год занимает первое место в рейтинге
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Sputnik Грузия
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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг ста самых влиятельных женщин в мире. Смотрите в фотоленте Sputnik, кого в мире считают наиболее важными

Лидером рейтинга уже десятый год подряд является канцлер Германии Ангела Меркель. Второе место во второй раз досталось главе Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Камала Харрис, которая вскоре станет первой женщиной - вице-президентом США, когда страну возглавит Джо Байден, попала в этот список впервые - и сразу заняла третье место в рейтинге.

Теги:
новости в фотографиях, фото, женщины


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