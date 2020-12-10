Forbes назвал самых влиятельных женщин мира 2020 года - фото

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг ста самых влиятельных женщин в мире. Смотрите в фотоленте Sputnik, кого в мире считают наиболее важными

Лидером рейтинга уже десятый год подряд является канцлер Германии Ангела Меркель. Второе место во второй раз досталось главе Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Камала Харрис, которая вскоре станет первой женщиной - вице-президентом США, когда страну возглавит Джо Байден, попала в этот список впервые - и сразу заняла третье место в рейтинге.