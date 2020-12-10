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Как центр Тбилиси украшают к Новому году - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (183)
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  • Центр столицы Грузии уже преобразился
  • Проспект Руставели уже выглядит по-праздничному
  • Установка новогоднего освещения ведется в ночное время
  • На следующий день горожан встречает совсем другой город, особенно в ночное время
  • Работы по установке новогоднего освещения ведутся ночью, чтобы не мешать движению транспорта
  • Хотя сейчас в столице действует комендантский час, и с 9 вечера передвижение машин, кроме транспорта чрезвычайных служб, запрещено
  • Зато там, где идет установка новогодней иллюминации, много спецтехники и работа кипит вовсю
  • Раньше эти гирлянды были установлены в другом районе города - теперь они переехали на проспект Руставели
  • В связи с пандемией коронавируса и расходами на другие важные статьи городского бюджета, мэрия Тбилиси не стала тратить много средств на новогоднюю иллюминацию
  • Уже украшена и площадь Свободы, скоро тут зажгутся ставшие уже традиционными гирлянды, которые каждый год размещают на статуе Святого Георгия. Когда вечером эта конструкция загорается, внешне она напоминает гигантскую рождественскую елку
  • Здание парламента Грузии на проспекте Руставели тоже украшено к Новому году
  • Правда, политические страсти в Грузии продолжают кипеть. 11 декабря в Тбилиси состоится первое заседание парламента страны нового созыва
© Sputnik / STRINGER
Центр столицы Грузии уже преобразился
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201210/250307594/Kak-tsentr-Tbilisi-ukrashayut-k-Novomu-godu---foto.html

Праздничная новогодняя иллюминация устанавливается на улицах в разных районах Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядят светящиеся гирлянды на проспекте Руставели

Город к наступлению Нового года будет должным образом украшен и освещен. В то же время мэрия не стала расходовать много средств на новогоднюю иллюминацию - в основном, уже имеющиеся украшения были заново распределены по новым локациям, где их прежде не устанавливали. В любом случае, предновогодняя столица Грузии уже выглядит иначе, чем в прошлом году в декабре.

Кроме того, в связи с эпидемией коронавируса, новогодние праздники в столице Грузии в этом году пройдут не так, как обычно. Отменены массовые праздничные народные гуляния, не будет новогоднего городка и не состоится традиционная новогодняя ярмарка в центре Тбилиси. В то же время на праздничные дни отменяется ряд строгих ограничений - на движение транспорта и работу крупных торговых центров и разных магазинов, чтобы люди могли купить подарки и подготовиться к празднику.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (183)
Теги:
Новый год, Новый год, Тбилиси, новости в фотографиях, фото


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