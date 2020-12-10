Как центр Тбилиси украшают к Новому году - фото

Город к наступлению Нового года будет должным образом украшен и освещен. В то же время мэрия не стала расходовать много средств на новогоднюю иллюминацию - в основном, уже имеющиеся украшения были заново распределены по новым локациям, где их прежде не устанавливали. В любом случае, предновогодняя столица Грузии уже выглядит иначе, чем в прошлом году в декабре.

Кроме того, в связи с эпидемией коронавируса, новогодние праздники в столице Грузии в этом году пройдут не так, как обычно. Отменены массовые праздничные народные гуляния, не будет новогоднего городка и не состоится традиционная новогодняя ярмарка в центре Тбилиси. В то же время на праздничные дни отменяется ряд строгих ограничений - на движение транспорта и работу крупных торговых центров и разных магазинов, чтобы люди могли купить подарки и подготовиться к празднику.