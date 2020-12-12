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Зебра у парламента Грузии - фото

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  • Появление зебры у парламента Грузии произвело настоящий фурор
  • У зебры даже было свое удостоверение
  • Костюм зебры одел на себя один из гражданских активистов
  • Все журналисты, находившиеся у парламента, бросились записывать с ним интервью
  • Пока шло заседание парламента, зебра находилась у здания
  • Человек в костюме зебры фактически обошел вокруг все здание. Всюду за ним следовали журналисты
  • Фотографии с человеком в костюме зебры у здания парламента обошли все социальные сети
© Sputnik / STRINGER
Появление зебры у парламента Грузии произвело настоящий фурор
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250312942.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201212/250322785/Zebra-u-parlamenta-Gruzii---foto.html

Появление зебры у здания парламента Грузии в день первого заседания высшего законодательного органа страны десятого созыва произвело, пожалуй, эффект разорвавшейся бомбы. Смотрите в фотоленте, как это все выглядело

Один из гражданских активистов, сторонников оппозиции, пришел 11 декабря к зданию парламента Грузии в костюме зебры. Так он выразил свой протест против начала работы парламента, сформированного по итогам выборов, которые не признает оппозиция. 

Все журналисты, находившиеся у здания, записывали интервью с "зеброй", снимали ее на камеры и отправляли репортажи в эфир.

Теги:
Парламент Грузии, новости в фотографиях, фото


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