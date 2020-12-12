Зебра у парламента Грузии - фото

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Появление зебры у здания парламента Грузии в день первого заседания высшего законодательного органа страны десятого созыва произвело, пожалуй, эффект разорвавшейся бомбы. Смотрите в фотоленте, как это все выглядело
Один из гражданских активистов, сторонников оппозиции, пришел 11 декабря к зданию парламента Грузии в костюме зебры. Так он выразил свой протест против начала работы парламента, сформированного по итогам выборов, которые не признает оппозиция.
Все журналисты, находившиеся у здания, записывали интервью с "зеброй", снимали ее на камеры и отправляли репортажи в эфир.