Зебра у парламента Грузии - фото

Появление зебры у здания парламента Грузии в день первого заседания высшего законодательного органа страны десятого созыва произвело, пожалуй, эффект разорвавшейся бомбы. Смотрите в фотоленте, как это все выглядело

Один из гражданских активистов, сторонников оппозиции, пришел 11 декабря к зданию парламента Грузии в костюме зебры. Так он выразил свой протест против начала работы парламента, сформированного по итогам выборов, которые не признает оппозиция.

Все журналисты, находившиеся у здания, записывали интервью с "зеброй", снимали ее на камеры и отправляли репортажи в эфир.