22:27 14 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9861
  • 100 RUB4.4906
  • USD3.2870
Поиск
Фото

Стрельба после рождественского концерта в Нью-Йорке - фото

Получить короткую ссылку
12 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • В минувшее воскресенье в Нью-Йорке во время рождественского шоу на крыльце собора Иоанна Богослова открыл стрельбу из пистолета мужчина 52 лет
  • Произошло это когда хористы, исполнявшие рождественские песни, еще не успели разойтись со ступеней собора
  • После оглушительных выстрелов, присутствующие бросились в укрытия
  • Вооруженный мужчина кричал Убей меня!, прячась за колонну у входа в собор
  • На место происшествия немедленно прибыли полицейские
  • Правоохранительные органы открыли ответный огонь
  • В ходе перестрелки злоумышленник был ранен в голову, а позднее скончался в больнице
  • В результате инцидента никто другой не пострадал
  • Комиссар полиции отметил, что стрелок имел длинную криминальную историю, на месте происшествия нашли два пистолета, несколько ножей, канистру с бензином, проволоку и Библию
  • Концерт в соборе стал первым массовым мероприятием с начала пандемии коронавируса. Чтобы не подвергать людей угрозе заражения его провели снаружи. Послушать рождественские песни собрались несколько сотен человек
© REUTERS / Jeenah Moon
В минувшее воскресенье в Нью-Йорке во время рождественского шоу на крыльце собора Иоанна Богослова открыл стрельбу из пистолета мужчина 52 лет
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0e/250340116.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201214/250340723/strelba-posle-rozhdestvenskogo-kontserta-v-niu-yorke-foto.html

Во время рождественского концерта в соборе Святого Иоанна Богослова, взрослый мужчина открыл огонь. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия

Инцидент произошел в Гарлеме на ступеньках кафедрального собора Иоанна Богослова после рождественского выступления.

Мужчина пятидесяти лет открыл огонь из двух пистолетов. Полиция подстрелила и задержала стрелка. Позднее, от полученных ранений злоумышленник скончался.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Стрельба, происшествия, Нью-Йорк, США


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полицейский наготове во время стрельбы у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке
Стрельба после рождественского концерта в Нью-Йорке - фото
Запуск российской тяжелой ракеты Ангара-А5 - видео
Запуск российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" - видео
Православный календарь на 2021 год
Православный календарь 2021 по месяцам
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться