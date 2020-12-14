Стрельба после рождественского концерта в Нью-Йорке - фото

Во время рождественского концерта в соборе Святого Иоанна Богослова, взрослый мужчина открыл огонь. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия

Инцидент произошел в Гарлеме на ступеньках кафедрального собора Иоанна Богослова после рождественского выступления.

Мужчина пятидесяти лет открыл огонь из двух пистолетов. Полиция подстрелила и задержала стрелка. Позднее, от полученных ранений злоумышленник скончался.