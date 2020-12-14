Стрельба после рождественского концерта в Нью-Йорке - фото

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Во время рождественского концерта в соборе Святого Иоанна Богослова, взрослый мужчина открыл огонь. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия
Инцидент произошел в Гарлеме на ступеньках кафедрального собора Иоанна Богослова после рождественского выступления.
Мужчина пятидесяти лет открыл огонь из двух пистолетов. Полиция подстрелила и задержала стрелка. Позднее, от полученных ранений злоумышленник скончался.