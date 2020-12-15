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Протесты в Африке: снос построек в Тбилиси вызвал недовольство жителей

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (186)
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  • С утра в Самгорском районе Тбилиси в поселке Африка начались работы по сносу незаконных построек
  • На улице Санадзе на окраине города на государственной земле были выстроены 12 незаконных объектов, часть из них уже демонтирована
  • Работы по сносу незаконных построек вызвали недовольство местных жителей
  • На месте сразу собрались владельцы построек, их родственники и близкие
  • Некоторые жители даже пытались помешать работе бульдозеров, которые сносили незаконные постройки
  • Как заявляли люди, зимой им некуда идти и все свои сбережения они потратили на строительство домов
  • За оказание сопротивления полиции были задержаны несколько человек
  • Как выясняется, в незаконных постройках никто не жил и большинство из них еще находились в процессе строительства
  • Мэрия Тбилиси заявляет, что факты незаконного строительства на окраине города выявила муниципальная инспекция
  • Тем не менее, местные жители не были согласны просто так уступить и перекрыли дорогу строительной технике
  • Как заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, у хозяев домов в поселке Африка на улице Санадзе, подлежащих сносу, есть жилплощадь в других районах города
  • По словам Каладзе, если у каких-либо людей нет жилья, они должны встать на учет для получения жилплощади. В то же время никто не имеет права присваивать государственную собственность
  • Для наведения порядка на месте сноса незаконных построек были направлены усиленные наряды полиции
  • Как пояснили в городской инспекции Тбилиси, в результате проверки на государственном земельном участке в поселке Африка были выявлены 12 незаконных построек. Ни одно из них не имело разрешения на строительство
© Sputnik / STRINGER
С утра в Самгорском районе Тбилиси в поселке Африка начались работы по сносу незаконных построек
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0f/250347350.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201215/250351078/Protesty-v-Afrike-snos-postroek-v-Tbilisi-vyzval-nedovolstvo-zhiteley.html

Напряженная ситуация сложилась в поселке Африка на окраине Тбилиси во вторник. Там мэрия города приступила к сносу незаконных построек. Подробнее - в фотоленте Sputnik Грузия

На улице Санадзе местные жители незаконно возвели более десяти зданий на земле, принадлежащей государству. Как заявили в мэрии Тбилиси, это нарушение выявили инспекторы муниципалитета и было решено принять меры - снести незаконные постройки. 

Однако работам по сносу зданий попытались помешать местные жители - владельцы незаконных объектов, их родственники и близкие. Полиции пришлось задержать несколько человек. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (186)
Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Протест, Тбилиси, Грузия


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