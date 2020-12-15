Протесты в Африке: снос построек в Тбилиси вызвал недовольство жителей

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Напряженная ситуация сложилась в поселке Африка на окраине Тбилиси во вторник. Там мэрия города приступила к сносу незаконных построек. Подробнее - в фотоленте Sputnik Грузия
На улице Санадзе местные жители незаконно возвели более десяти зданий на земле, принадлежащей государству. Как заявили в мэрии Тбилиси, это нарушение выявили инспекторы муниципалитета и было решено принять меры - снести незаконные постройки.
Однако работам по сносу зданий попытались помешать местные жители - владельцы незаконных объектов, их родственники и близкие. Полиции пришлось задержать несколько человек.