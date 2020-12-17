Знакомые все лица: пандемия, Тбилиси и тбилисцы - фото

Защитная маска и социальная дистанция в отсутствие вакцины признаны единственным эффективным способом защиты от коронавируса. Как этим новым правилам следуют в Грузии - смотрите в фотоленте

По имеющимся данным, в развитых странах маски носит уже 95% населения, в Грузии – только около 65%. Пример в этом смысле подает Тбилиси. И это изменило внешний облик столицы тоже. Ведь именно на лице проявляется индивидуальность каждого из нас, формируя общую неповторимую специфику города.

По выражению лица часто можно понять, о чем человек думает, мечтает, чему радуется, грустит или смеется. Симпатичны ли мы ему? Говорит ли он нам правду или старается уклониться от ответа?..

Вот и репортер с фотоаппаратом решил пройтись по улицам столицы, всматриваясь в лица горожан. И пришел к выводу, что даже коронавирусу, несмотря на закрывающие половину лица защитные маски, не под силу лишить тбилисцев присущего им шарма и обаяния. Кстати, многие подбирают их себе удивительно со вкусом. Особенно женщины! Впрочем, судите сами.