18:07 17 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0043
  • 100 RUB4.4694
  • USD3.2811
Поиск
Фото

Знакомые все лица: пандемия, Тбилиси и тбилисцы - фото

Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Грузии в фотографиях (187)
118 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Увидев такое кокетливое сочетание красок, коронавирус наверняка залюбуется и утратит всю свою агрессию
  • Мужчинам, правда, можно голову особо не заморачивать – большинству к лицу и аптечный ширпотреб
  • Молодым же коронавирус и вовсе нипочем – он трусливо пасует перед их задором и обаянием
  • Сложнее тем, у кого на плечах семья. Приходится, отбросив риск, то и дело отправляться за продуктами
  • Порой тротуар напоминает подиум: маски на любой вкус. Но какая дисциплина! Столько лиц, и все прикрыты
  • В доме должно быть чисто, даже если никто давно не заглядывал. И поберечься, особенно если ты в зоне риска, нелишне
  • По неуловимым приметам чувствуется – в кадре коренной тбилисец
  • Маску, кстати, можно связать и собственными руками. Если умеешь – получается очень даже эффектно
  • Ну и глаза, конечно, никуда не спрячешь – они говорят о многом
  • Еще древние утверждали, что лучше всего заразу отпугивают яркие краски
  • У современников броские тона тоже в фаворе, но по иной причине: они привлекают ценителей прекрасного
  • И, конечно же, особо ценится индивидуальный стиль. Тут уж хоть в маске, хоть без нее – перепутать нереально
  • Предусмотрительность – важное качество для мужчины. Ведь коварство присуще не только коронавирусу…
  • Друзьям нашим меньшим, если нрав у них добрый, намордник не нужен – вы только проявите теплоту!
  • Правда, эти грозные красавцы ласкать себя, скорее всего, не позволят и хозяек в обиду точно не дадут
  • Новой генерации маски не нужны: считается, что малышам вирус не страшен
  • Вот в таком зазеркалье мы сегодня оказались, и все благодаря пандемии коронавируса
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli
Увидев такое кокетливое сочетание красок, коронавирус наверняка залюбуется и утратит всю свою агрессию
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250372751.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201217/250374396/Znakomye-vse-litsa-pandemiya-Tbilisi-i-tbilistsy---foto.html

Защитная маска и социальная дистанция в отсутствие вакцины признаны единственным эффективным способом защиты от коронавируса. Как этим новым правилам следуют в Грузии - смотрите в фотоленте

По имеющимся данным, в развитых странах маски носит уже 95% населения, в Грузии – только около 65%. Пример в этом смысле подает Тбилиси. И это изменило внешний облик столицы тоже. Ведь именно на лице проявляется индивидуальность каждого из нас, формируя общую неповторимую специфику города.

Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках
© Sputnik / STRINGER
Как Кутаиси переживает кризис и эпидемию коронавируса - фото
17

По выражению лица часто можно понять, о чем человек думает, мечтает, чему радуется, грустит или смеется. Симпатичны ли мы ему? Говорит ли он нам правду или старается уклониться от ответа?..

Вот и репортер с фотоаппаратом решил пройтись по улицам столицы, всматриваясь в лица горожан. И пришел к выводу, что даже коронавирусу, несмотря на закрывающие половину лица защитные маски, не под силу лишить тбилисцев присущего им шарма и обаяния. Кстати, многие подбирают их себе удивительно со вкусом. Особенно женщины! Впрочем, судите сами.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (187)
Теги:
новости в фотографиях, фото, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Тбилиси


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - женщина идет по улице в маске
Знакомые все лица: пандемия, Тбилиси и тбилисцы - фото
Путин назвал провокацией вопрос Шнурова о русских хакерах и Трампе
Путин назвал провокацией вопрос Шнурова о русских хакерах и Трампе
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться