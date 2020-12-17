На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни - фото

На главной новогодней елке Грузии, которую в этом году установили у здания парламента страны, зажглись праздничные огни. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходила праздничная церемония

Из-за пандемии коронавируса и действующих в Грузии в связи с этим ограничений впервые традиционный праздник прошел в сокращенном формате. Не было народных гуляний, новогоднего городка и больших торжеств. Зажжение огней на елке показывали стране телеканалы в прямом эфире.

Многие горожане все же не остались дома в этот день и приехали к парламенту, наблюдая за событием с противоположной стороны проспекта.

Присутствовавший на мероприятии мэр Тбилиси Каха Каладзе извинился перед гражданами, особенно перед детьми, за то, что большинство из них не смогли посетить мероприятие по зажжению рождественской елки из-за пандемии.