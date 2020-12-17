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На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (188)
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  • Торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии состоялась вечером в четверг
  • В этом году елку установили у парламента Грузии на проспекте Руставели, а все крупные новогодние торжества свернули из-за пандемии коронавируса
  • Тем не менее, несмотря на сжатый формат праздничного мероприятия, некоторые горожане все же пришли на церемонию зажжения новогодних огней
  • Многие из них наблюдали за церемонией с противоположной стороны проспекта Руставели
  • После завершения официальной части открытия кто-то даже успел прогуляться у новогодней елки до наступления комендантского часа
  • На церемонии зажжения новогодних огней на главной елке Грузии выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он извинился перед согражданами и детьми за то, что в этом году они не смогли присутствовать на этой церемонии из-за эпидемии коронавируса
  • Также на церемонии состоялся небольшой концерт
  • Те, кто решил успеть посмотреть на елку лично до комендантского часа, уносили с собой фотографии на память
  • Также они смогли уже получить частичку новогоднего настроения
  • Многие из горожан в этот вечер приехали к зданию парламента Грузии на машинах, чтобы посмотреть на елку - на проспекте Руставели образовался настоящий затор
  • Кому-то из детей повезло, и их даже сфотографировали родители на фоне новогодних украшений и праздничной иллюминации
  • Но сделать праздничные красивые фото теперь можно в любой день вечером - весь проспект Руставели уже освещен по-новогоднему
© Sputnik / STRINGER
Торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии состоялась вечером в четверг
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250378397.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201217/250379091/Na-glavnoy-novogodney-elke-Gruzii-zazhglis-prazdnichnye-ogni---foto.html

На главной новогодней елке Грузии, которую в этом году установили у здания парламента страны, зажглись праздничные огни. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходила праздничная церемония

Из-за пандемии коронавируса и действующих в Грузии в связи с этим ограничений впервые традиционный праздник прошел в сокращенном формате. Не было народных гуляний, новогоднего городка и больших торжеств. Зажжение огней на елке показывали стране телеканалы в прямом эфире.

Многие горожане все же не остались дома в этот день и приехали к парламенту, наблюдая за событием с противоположной стороны проспекта.  

Присутствовавший на мероприятии мэр Тбилиси Каха Каладзе извинился перед гражданами, особенно перед детьми, за то, что большинство из них не смогли посетить мероприятие по зажжению рождественской елки из-за пандемии.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (188)
Теги:
Новогодняя елка, Новогодняя елка, новости в фотографиях, фото, Новый год, Новый год, Грузия


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Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни - фото
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