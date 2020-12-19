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Девушки в теле, граффити Бэнкси и много пены на плаже после циклона - лучшие фото недели

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© AFP / Sylvain Thomas
Танцоры группы Les essentiels во время выступления в знак протеста против политики правительства в области здравоохранения во Франции
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201219/250391189/devushki-v-tele-graffiti-benksi-i-mnogo-peny-na-pliazhe-posle-tsyklona-luchshye-foto-nedeli.html

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств

Теги:
новости в фотографиях, фото


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