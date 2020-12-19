Девушки в теле, граффити Бэнкси и много пены на плаже после циклона - лучшие фото недели

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
На главной новогодней елке Грузии, которую в этом году установили у здания парламента страны, зажглись праздничные огни. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходила праздничная церемония
Защитная маска и социальная дистанция в отсутствие вакцины признаны единственным эффективным способом защиты от коронавируса. Как этим новым правилам следуют в Грузии - смотрите в фотоленте
Напряженная ситуация сложилась в поселке Африка на окраине Тбилиси во вторник. Там мэрия города приступила к сносу незаконных построек. Подробнее - в фотоленте Sputnik Грузия
Полное солнечное затмение 14 декабря лучше всего было видно в юго-восточной части Тихого океана, в Чили и Аргентине. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки астрономического явления
За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, из ковид-клиник страны выписаны 4 316 пациентов
Ранее обязательным условием для получения доходов было отсутствие зарплаты со дня введения ограничений
Текущий год является наглядным примером эффективной координации между экономической командой правительства и Национальным банком, заявила и. о. министра
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