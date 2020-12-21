Сталин в тренде: 21 декабря в Гори отметили день рождения "вождя народов" - фото

Вот только сторонников Сталина в этом году в Гори было намного меньше, чем обычно. Хоть год от года отметить день рождения Иосифа Джугашвили в Гори приезжает все меньше людей, в этом году их было всего несколько. Сказались действующие в Грузии строгие ограничения на передвижение междугороднего и общественного транспорта в связи с эпидемией коронавируса. Также многие пожилые люди опасаются лишний раз выходить из дома, чтобы не подхватить заразу.