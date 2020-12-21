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Сталин в тренде: 21 декабря в Гори отметили день рождения "вождя народов" - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (189)
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  • Дом-музей Иосифа Сталина в Гори. Традиционное место встречи сторонников вождя народов
  • 21 декабря - дата, которую, по традиции, всегда отмечают грузинские сталинисты
  • Однако в этом году людей во дворе дома-музея Сталина было намного меньше, чем обычно
  • Сказались действующие в Грузии строгие ограничения из-за эпидемии коронавируса
  • Не ходит междугородний и общественный транспорт
  • Да и многие пожилые люди опасаются лишний раз выходить из дома
  • Те, кто пришел к дому-музею 21 декабря, были в масках. Некоторые разрисовали их поверхность соответствующей символикой и лозунгами
  • Людей было не так много, и поэтому сторонники Сталина не стали проводить традиционное шествие по городу
  • Они возложили цветы к небольшому памятнику Сталина у дома-музея. Главный большой памятник вождю народов, находившийся в центре Гори, был снесен во времена президентства Михаила Саакашвили
  • До сих пор большой памятник Сталину в Гори так и не поставили на территории его дома-музея, хоть раньше власти это и обещали
  • Вот так, скромно и в немногочисленном составе, сторонники Сталина отметили сегодняшнюю дату
  • Участники мероприятия в очередной раз заявили, что они продолжают требовать вернуть в центр города большой памятник Сталину, демонтированный в 2010 году с главной площади Гори
© Sputnik / STRINGER
Дом-музей Иосифа Сталина в Гори. Традиционное место встречи сторонников "вождя народов"
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/15/250411717.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201221/250412094/Stalin-v-trende-21-dekabrya-v-Gori-otmetili-den-rozhdeniya-vozhdya-narodov---foto.html

И снова 21 декабря, и снова в Гори на родине "вождя народов" собрались сторонники Иосифа Сталина. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как они отметили эту дату

Вот только сторонников Сталина в этом году в Гори было намного меньше, чем обычно. Хоть год от года отметить день рождения Иосифа Джугашвили в Гори приезжает все меньше людей, в этом году их было всего несколько. Сказались действующие в Грузии строгие ограничения на передвижение междугороднего и общественного транспорта в связи с эпидемией коронавируса. Также многие пожилые люди опасаются лишний раз выходить из дома, чтобы не подхватить заразу. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (189)
Теги:
новости в фотографиях, фото, Грузия, Гори, Иосиф Сталин


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