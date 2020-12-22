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Кофе и баскетбол: городок оппозиции в Батуми - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (190)
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  • Люди играют в баскетбол. Казалось бы, что в этом необычного?
  • Однако находится эта баскетбольная площадка на проезжей части дороги, у зданий правительства Аджарии и Конституционного суда Грузии
  • С начала ноября оппозиция в разных городах Грузии, в том числе и в Батуми, проводит акции протеста, требуя новых выборов
  • Если бы не плакаты и лозунги, можно было бы подумать, что это обычное уличное кафе
  • Ко встрече Нового года оппозиция также подготовилась
  • Многие сторонники оппозиции проводят в этом городке целые дни, а кто-то постоянно живет в палатках
  • Недавно прямо на дороге напротив здания правительства Аджарии сторонники оппозиции установили баскетбольный щит. Теперь развлекаются, играя с мячом
  • У входа в здание правительства Аджарии постоянно дежурит полиция
  • Однако обычно акция эта проходит спокойно. Кто-то даже приводит туда детей, ведь сейчас детские сады и школы закрыты. Вот дети и получают образование и развлекаются в новых условиях
  • Перекусить тоже можно в любое время
  • Если замерз - можно погреться в палатке, но декабрь в Аджарии выдался теплым, так что в основном на улице хорошая погода
  • Есть в городке оппозиции и трибуна для выступлений оппозиционных лидеров и проведения информационных брифингов
  • Всем желающим наливают кофе
  • Полиция спокойно наблюдает за происходящим
  • Кто-то даже принес поближе к полицейским яркие шарики, чтобы и им было весело
  • Вот так, на улице, аджарская оппозиция встретит Новый год
© Sputnik / Seyran Baroyan
Люди играют в баскетбол. Казалось бы, что в этом необычного?
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/14/250403108.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201222/250415813/Kofe-i-basketbol-gorodok-oppozitsii-v-Batumi---foto.html

С начала ноября в Грузии протестует оппозиция, требуя новых парламентских выборов. В центре Батуми в Аджарии тоже протестуют. Как проходит эта акция, смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

В центре Батуми на улице Гамсахурдиа оппозиция просто решила не расходиться. Активисты установили палатки у здания правительства Аджарии, где через дорогу – Конституционный суд Грузии. Сейчас там настоящий городок оппозиции, где есть даже спортплощадка, пункт быстрого питания, скамейки, столы, стулья – чем-то это напоминает даже уличное кафе. Некоторые сторонники оппозиции приходят на эту акцию вместе с детьми, кто-то проводит там целый день, а кто-то – вообще там живет. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (190)
Теги:
новости в фотографиях, фото, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Аджария, Грузия


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