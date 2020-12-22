Кофе и баскетбол: городок оппозиции в Батуми - фото

С начала ноября в Грузии протестует оппозиция, требуя новых парламентских выборов. В центре Батуми в Аджарии тоже протестуют. Как проходит эта акция, смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

В центре Батуми на улице Гамсахурдиа оппозиция просто решила не расходиться. Активисты установили палатки у здания правительства Аджарии, где через дорогу – Конституционный суд Грузии. Сейчас там настоящий городок оппозиции, где есть даже спортплощадка, пункт быстрого питания, скамейки, столы, стулья – чем-то это напоминает даже уличное кафе. Некоторые сторонники оппозиции приходят на эту акцию вместе с детьми, кто-то проводит там целый день, а кто-то – вообще там живет.