10:41 23 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9979
  • 100 RUB4.3368
  • USD3.2684
Поиск
Фото

Обстановка в Великобритании, где обнаружили новый штамм коронавируса - фото

Получить короткую ссылку
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью
  • Поначалу в декабре действовала трехуровневая система ограничений, которая сменила национальный логдаун
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал с 23 по 27 декабря ослабить правила, разрешить трем семьям собираться дома вместе и свободно перемещаться по стране
  • Однако на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, особенно заметного в Лондоне, правительство было вынуждено пойти на возвращение ограничительных мер
  • А в воскресенье лондонские газеты вышли с сообщениями об отмене Рождества
  • В ответ на это Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией
  • Жители британской столицы стали массово уезжать из города
  • Лондон оказался в транспортном вакууме: кто не успел, тот опоздал
  • Путешественники смотрят на информационные табло на вокзале Кингс-Кросс. Страны ЕС вводят запрет на поездки из Великобритании
  • При этом, министр транспорта Грант Шэппс пообещал, что ограничения на транспортное сообщение с рядом стран не повлияют на доставку вакцины от COVID-19 в Британию
  • С 20 декабря вновь закрылись непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские
  • Пустые полки в магазине в Лондоне
  • В других районах Англии, где уровень распространения коронавируса ниже, праздновать Рождество можно будет в составе двух семей вместо трех, как планировалось ранее
  • Проживающие в зоне усиленных ограничительных мер до 30 декабря обязаны оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости
  • Встречаться разрешается только с одним человеком и только на свежем воздухе
© REUTERS / Hannah McKay
Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/17/250427038.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201223/250427651/Obstanovka-v-Velikobritanii-gde-obnaruzhili-novyy-shtamm-koronavirusa---foto.html

В Великобритании сообщили о том, что в стране отмечаются случаи заражения одним из генетических вариантов коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит в Британии в эти дни

После того, как накануне в воскресенье многие страны мира заявили о прекращении транспортного сообщения с Великобританией, толпы людей скопились на вокзалах города, пытаясь покинуть столицу. Такая блокада связана с сообщениями о распространении на юго-западе Англии мутировавшего штамма коронавируса, который распространяется с большей скоростью.

Авиа- и железнодорожное сообщение с Великобританией уже прекратили Нидерланды, Бельгия, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Канада, Аргентина, Колумбия и другие страны. Дуврский порт объявил о приостановке отправки паромов в Европу – как пассажирских, так и грузовых. 

 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Великобритания


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Баскетбол и протестующие. Городок оппозиции у здания правительства Аджарии
Кофе и баскетбол: городок оппозиции в Батуми - фото
Британия в блокаде: что известно о новом штамме COVID-19
Британия в блокаде: что известно о новом штамме COVID-19 - видео
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться