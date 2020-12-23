Обстановка в Великобритании, где обнаружили новый штамм коронавируса - фото

В Великобритании сообщили о том, что в стране отмечаются случаи заражения одним из генетических вариантов коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит в Британии в эти дни

После того, как накануне в воскресенье многие страны мира заявили о прекращении транспортного сообщения с Великобританией, толпы людей скопились на вокзалах города, пытаясь покинуть столицу. Такая блокада связана с сообщениями о распространении на юго-западе Англии мутировавшего штамма коронавируса, который распространяется с большей скоростью.

Авиа- и железнодорожное сообщение с Великобританией уже прекратили Нидерланды, Бельгия, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Канада, Аргентина, Колумбия и другие страны. Дуврский порт объявил о приостановке отправки паромов в Европу – как пассажирских, так и грузовых.