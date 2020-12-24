Декабрь в Тбилиси – фото

Первый месяц зимы подходит к концу. Впрочем, в Тбилиси, где снег выпадает редко, декабрю, скорее, сопутствуют оттенки поздней осени. Как выглядят улицы столицы в это время - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Не случайно нас, избалованных южным солнцем горожан, даже затянутое декабрьскими тучами небо не наполняет чувством безысходности.

Мы привыкли – ведь день-другой, и зимнее светило вновь зальет древнюю столицу ослепляющими неповторимой белизной декабрьскими лучами. И все кругом снова воспылает многокрасочными переливами, не давая унынию и серости овладеть душой.

Бесснежный декабрь в Тбилиси – не обреченность, а, скорее, символ обновляющейся жизни. Знак, подсказывающий, что иногда полезно слегка замедлить шаг. Немножко пофилософствовать о жизни. Подвести итог очередному ее отрезку. Ну и, естественно, приготовить новогодние подарки родным, близким и друзьям. Неважно что дарить, главное – любовь, тепло и внимание.

Предновогоднее настроение обычно бывает связано с предвкушением праздничного застолья. С традиционным сациви, слегка пьянящим голову ароматным вином, благозвучными тостами со здравицами.

Зловредный коронавирус и неизбежные по его вине ограничения не могли, конечно, не внести корректив в наш устоявшийся предновогодний быт. Но, поверьте, никакие регуляции не в силах омрачить настроение истинному тбилисцу. Ему достаточно окинуть заботливым взглядом любимый город, его неповторимые уголки и представить, как в небе над столицей высоко всходит солнце!..

Во всяком случае, наш репортер увидел декабрьский Тбилиси именно таким.