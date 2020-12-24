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Декабрь в Тбилиси – фото

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Новости Грузии в фотографиях (191)
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  • Этот мост коренные тбилисцы до сих пор называют Воронцовским. Граф Воронцов сделал немало, чтобы измученный бесчисленными набегами древний город стал культурным центром Кавказа
  • Характерная картинка – небо заволокли тучи, но солнечный луч, прорезавший их, решительно устремился к городу
  • Вроде бы декабрь в разгаре, а парк все еще устелен желто-оранжевыми осенними листьями.
  • К сожалению, пусто в местах, где горожане занимались активным отдыхом. Сезон и погода тут ни при чем – все замерло из-за пандемии
  • У некоторых отпала и необходимость в автомобиле, который одиноко грустит во дворе. Сами теперь работают из дому, дистанционно. В гости тоже не разъездишься - днем нет времени, а вечером нельзя
  • Удивительно, что на бывшем ипподроме в центре Тбилиси краски не тускнеют даже в пасмурную погоду. Это подарок городу, и власти твердо обещают – скоро здесь будет разбит новый парк
  • В декабре как-то особенно радостно и ярко смотрятся плоды щедрого урожая сельчан. Хотя в кадр вошло, конечно, далеко не все из того, чем они одаривает горожан
  • Непременно появится покупатель и у этих нарядных цветов. Жизнь идет своим чередом, и без них тбилисцам не обойтись!
  • Случается, что снег обильно ложится на склоны окрестных гор. Однако добраться до городских улиц ему удается очень редко. Тбилиси – теплый город, он излучает внутреннее тепло, способное растопить даже ледяное сердце
  • Оттуда, где из города снят этот кадр на телевик, до этих заснеженных домиков совсем недалеко. Минут пятнадцать и можно играть в снежки. Вот где настоящая зима!
  • Ну и вовсе рукой подать до экспонатов этнографического музея под открытым небом. Они находятся в городской черте, воспроизводя деревенский быт разных уголков Грузии
  • Снег быстро тает, на лету превращаясь в дождь. Мокрая дорога, мокрые крыши, мокрые деревья. Краскам не грозит поблекнуть под однообразным белым покрывалом
  • Наконец, пробился долгожданный луч солнца! Светлое цветное пятно на сером фоне – предвестник хорошей погоды
  • А этот кадр с трудом напоминает даже осень, не то что декабрь. Между тем, это обычный для Тбилиси зимний день
© Sputnik / Goga Vardzieli
Этот мост коренные тбилисцы до сих пор называют Воронцовским. Граф Воронцов сделал немало, чтобы измученный бесчисленными набегами древний город стал культурным центром Кавказа
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/18/250435675.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201224/250436235/Dekabr-v-Tbilisi---foto.html

Первый месяц зимы подходит к концу. Впрочем, в Тбилиси, где снег выпадает редко, декабрю, скорее, сопутствуют оттенки поздней осени. Как выглядят улицы столицы в это время - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Не случайно нас, избалованных южным солнцем горожан, даже затянутое декабрьскими тучами небо не наполняет чувством безысходности.

Эпидемия коронавируса - женщина идет по улице в маске
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli
Знакомые все лица: пандемия, Тбилиси и тбилисцы - фото
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Мы привыкли – ведь день-другой, и зимнее светило вновь зальет древнюю столицу ослепляющими неповторимой белизной декабрьскими лучами. И все кругом снова воспылает многокрасочными переливами, не давая унынию и серости овладеть душой.

Бесснежный декабрь в Тбилиси – не обреченность, а, скорее, символ обновляющейся жизни. Знак, подсказывающий, что иногда полезно слегка замедлить шаг. Немножко пофилософствовать о жизни. Подвести итог очередному ее отрезку. Ну и, естественно, приготовить новогодние подарки родным, близким и друзьям. Неважно что дарить, главное – любовь, тепло и внимание.

Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
© Sputnik / STRINGER
На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни - фото
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Предновогоднее настроение обычно бывает связано с предвкушением праздничного застолья. С традиционным сациви, слегка пьянящим голову ароматным вином, благозвучными тостами со здравицами.

Зловредный коронавирус и неизбежные по его вине ограничения не могли, конечно, не внести корректив в наш устоявшийся предновогодний быт. Но, поверьте, никакие регуляции не в силах омрачить настроение истинному тбилисцу. Ему достаточно окинуть заботливым взглядом любимый город, его неповторимые уголки и представить, как в небе над столицей высоко всходит солнце!..

Во всяком случае, наш репортер увидел декабрьский Тбилиси именно таким.

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Новости Грузии в фотографиях (191)
Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, Тбилиси


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