Празднование католического Рождества в мире во время COVID-19

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Католические, протестантские конфессии сегодня отмечают один из важнейших христианских праздников - Рождество Христово. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит праздник во время всемирной пандемии
Люди радуются и празднуют Рождество несмотря на все трудности, которые им пришлось пережить в уходящем 2020 году.
Праздничные службы в этом году скорректированы коронавирусом. Из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию строго ограничено число прихожан внутри церквей, а в некоторых странах храмы вообще закрыты для богослужений.
Рождественская атмосфера, которую не победить никаким вирусом, отражена на этих снимках.