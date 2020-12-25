Празднование католического Рождества в мире во время COVID-19

Католические, протестантские конфессии сегодня отмечают один из важнейших христианских праздников - Рождество Христово. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит праздник во время всемирной пандемии

Люди радуются и празднуют Рождество несмотря на все трудности, которые им пришлось пережить в уходящем 2020 году.

Праздничные службы в этом году скорректированы коронавирусом. Из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию строго ограничено число прихожан внутри церквей, а в некоторых странах храмы вообще закрыты для богослужений.

Рождественская атмосфера, которую не победить никаким вирусом, отражена на этих снимках.