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Празднование католического Рождества в мире во время COVID-19

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  • Католики, протестанты и христиане других конфессий, в том числе ряда православных церквей, празднуют сегодня Рождество Христово
  • Праздничные службы и рождественские мероприятия в этом году скорректированы коронавирусом. На фото: световая инсталляция в Италии
  • Папа Римский Франциск в послании к Рождеству напомнил, что Иисус Христос стал светом для людей и наделил смыслом человеческую жизнь и всю историю
  • В этом году Рождество отмечают в сложных условиях
  • Предпринимаются все усилия, чтобы предотвратить скопление людей. На фото: жители Индонезии во время праздничной службы в церкви в Бандунге
  • Священнослужители и молящиеся обязаны находиться на службе в медицинских масках. На фото: священник в медицинской маске во время рождественской мессы в соборе Манилы, Филиппины
  • Верующие зажигают свечи в канун Рождества в соборе в Амритсаре в Индии
  • Из-за пандемии коронавируса запрещены и массовые мероприятия. Однако, людям хочется верить в чудо и как прежде радоваться светлому празднику без регуляций. На фото: пара делает фотографии с рождественской елкой в Токио
  • Во многих странах нельзя собираться большими компаниями даже дома. На фото: семилетний мигрант из Гватемалы, семья которого больна коронавирусом
  • Однако, несмотря ниначто праздник согрет особым теплом и любовью. На фото: верующие у костра во время мессы в Сочельник в Ираке
  • Люди в рождественской одежде позируют для фотографий в Рождество на пляже Бонди в Сиднее
  • Празднование Рождества Христова в одном из католических храмов в Карачи
  • Протестантский пастор Томас Герхольд во время рождественской службы в детском доме в Ратингене, в Германии
  • Мужчина в костюме Санта-Клауса во время празднования Рождества в сирийском городе Эль-Камышлы
© REUTERS / Andrew Boyers
Католики, протестанты и христиане других конфессий, в том числе ряда православных церквей, празднуют сегодня Рождество Христово
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201225/250454603/prazdnovanie-katolicheskogo-rozhdestva-v-mire-vo-vremya-covid-19.html

Католические, протестантские конфессии сегодня отмечают один из важнейших христианских праздников - Рождество Христово. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит праздник во время всемирной пандемии

Люди радуются и празднуют Рождество несмотря на все трудности, которые им пришлось пережить в уходящем 2020 году.

Праздничные службы в этом году скорректированы коронавирусом. Из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию строго ограничено число прихожан внутри церквей, а в некоторых странах храмы вообще закрыты для богослужений.

Рождественская атмосфера, которую не победить никаким вирусом, отражена на этих снимках.

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, праздник, Рождество, Рождество


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