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Чичилаки: древний грузинский символ Нового года - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (192)
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  • Белоснежная кудрявая елочка-чичилаки – один из символов Нового года в Грузии
  • В канун Нового года чичилаки можно купить во многих местах в Тбилиси. Чичилаки делают из прямых веток, обстругивая их с одного конца, оставляя тонкие стружки, которые держаться на другом конце. В результате получается пышная белоснежная крона
  • Нарядные елочки продаются прямо на улицах, на рынках, в магазинах, на специальном новогоднем базаре у Дворца спорта и даже в супермаркетах
  • Многие жители и даже гости столицы Грузии покупают себе чичилаки на Новый год и они занимают свое традиционное место рядом с обычными новогодними елками
  • Обычно чичилаки делается из веток орешника, которые по традиции срезаются на День Святой Варвары. Впрочем, чичилаки можно сделать из любого дерева, главное, чтобы ветки были прямые
  • Считается, что чичилаки собирает все отрицательные и негативные эмоции перед Новым годом
  • Поэтому после новогодних праздников чичилаки по традиции сжигают, чтобы огонь унес с собой все плохое
  • Обычная высота чичилаки – 50-70 сантиметров, но есть и настоящие гиганты! Нередко чичилаки ставят прямо на стол рядом со сладостями. Также сладости вешают и на чичилаки
  • Традиция изготавливать на Новый год чичилаки пошла из Гурии и затем распространилась по всей Грузии
  • С принятием христианства произошло переосмысление многих прежних языческих обрядов. Сегодня на верхушке чичилаки обычно устанавливают или выстругивают крест
  • На некоторых чичилаки наверху делают чашу с углублением, куда кладут сладости. Также на чичилаки размещаются украшения в виде листьев и ягод плюща
© Sputnik / Alex Shlamov
Белоснежная кудрявая елочка-чичилаки – один из символов Нового года в Грузии
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/18/250440953.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201226/250456162/Chichilaki-gruzinskiy-simvol-Novogo-goda---foto.html

В Грузии наступление Нового года и новогодние праздники у многих ассоциируются с чичилаки. Чтобы узнать о древней традиции и о том, что такое чичилаки – смотрите фотоленту Sputnik Грузия

В Грузии Новый год невозможно представить без маленькой белоснежной кудрявой елочки – чичилаки.  Многовековая история этого новогоднего символа началась в регионе Гурия. 

Обычно чичилаки делается из веток орешника, которые по традиции срезаются на день святой Варвары 17 декабря. Надо отметить, что орешник ассоциируется в Гурии с достатком и благосостоянием, многие блюда там готовят с использованием орехов.

Чичилаки сегодня делают и из веток других деревьев, главное, чтобы они были прямые.

В канун Нового года чичилаки можно купить во многих местах в Тбилиси – на рынках, в магазинах, на специальном новогоднем базаре у Дворца спорта и даже в супермаркетах.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (192)
Теги:
новости в фотографиях, фото, Грузинские традиции и обычаи, Грузия, традиции, Новый год, Новый год


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