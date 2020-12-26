Чичилаки: древний грузинский символ Нового года - фото

В Грузии наступление Нового года и новогодние праздники у многих ассоциируются с чичилаки. Чтобы узнать о древней традиции и о том, что такое чичилаки – смотрите фотоленту Sputnik Грузия

В Грузии Новый год невозможно представить без маленькой белоснежной кудрявой елочки – чичилаки. Многовековая история этого новогоднего символа началась в регионе Гурия.

Обычно чичилаки делается из веток орешника, которые по традиции срезаются на день святой Варвары 17 декабря. Надо отметить, что орешник ассоциируется в Гурии с достатком и благосостоянием, многие блюда там готовят с использованием орехов.

Чичилаки сегодня делают и из веток других деревьев, главное, чтобы они были прямые.

В канун Нового года чичилаки можно купить во многих местах в Тбилиси – на рынках, в магазинах, на специальном новогоднем базаре у Дворца спорта и даже в супермаркетах.