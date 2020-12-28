17:40 28 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9870
  • 100 RUB4.4255
  • USD3.2699
Поиск
Фото

Скоро новогоднее застолье: бойкая торговля на рынках в Тбилиси - фото

Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Грузии в фотографиях (193)
13201
Новости
Все новости
Все новости
  • На рынках и базарах можно купить не только свиное мясо, но и целую голову. Она тоже используется для приготовления праздничных блюд
  • Вообще, множество праздничных блюд грузинской кухни готовится из мяса
  • Также горожане закупаются курятиной и мясом индейки
  • Рыба тоже в ходу. Перед Новым годом на рынках рыбой заполняют огромные прилавки
  • Некоторые горожане откладывают деньги, чтобы хорошо уставить блюдами новогодний стол
  • Цены тоже новогодние. Хотя в условиях кризиса все дорожает и не только перед Новым годом
  • Поросята на прилавке. Их зажаривают или запекают целиком и так подают к столу
  • Цены хоть и новогодние, но не сильно отличаются от обычных. Сказывается конкуренция. Ранее перед Новым годом цены на рынках сильно взлетали
  • Какой же новогодний стол без сладостей? Горожане выбирают национальное лакомство - чурчхелы
  • Также рядом с рядами, где торгуют продуктами, расположились продавцы чичилаки. Это кудрявая елочка из струганного дерева - грузинский символ Нового года
  • Хорошо продается и зелень. Правильно заправить праздничные блюда должна уметь любая хозяйка
  • Соленья - они на рынках занимают особое место. Как и на новогоднем столе
  • Люди идут на рынок с утра, чтобы избежать очередей и давки
  • Но нельзя сказать, что торговые ряды прямо-таки заполнены людьми
  • В условиях кризиса и при угрозе распространения коронавируса многие стремятся соблюдать дистанцию. Ношение масок - обязательно
© Sputnik / STRINGER
На рынках и базарах можно купить не только свиное мясо, но и целую голову. Она тоже используется для приготовления праздничных блюд
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1c/250470042.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201228/250472192/Skoro-novogodnee-zastole-boykaya-torgovlya-na-rynkakh-v-Tbilisi---foto.html

Перед Новым годом предновогодняя торговля на тбилисских продуктовых и аграрных рынках идет особенно бойко. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, какое изобилие царит на прилавках в торговых рядах

На прилавках рынков и базаров перед Новым годом особенно много мяса - свинины, говядины, птицы. Также на огромных прилавках разложена рыба разных видов. Много праздничных блюд грузинской кухни готовится из мяса, поэтому это неудивительно. Горожане активно готовятся к Новому году, несмотря на кризис в условиях пандемии коронавируса. Ведь главное - сохранять оптимизм и веру в лучшее, особенно перед наступлением Нового года.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (193)
Теги:
новости в фотографиях, фото, Новый год, Новый год, торговля, Тбилиси, Грузия


Еще фотоленты

  • Рождественская елка из противогазов в Рязани
    Последнее обновление: 18:22 27.12.2020
    18:22 27.12.2020

    Самые необычные и оригинальные: рождественские елки 2020 года - фото

    Наряжать елку - одна из традиций, которая способна противостоять любым невзгодам. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых невообразимых елок уходящего года

    298
    10
  • Предновогодняя торговля елками и чичилаки у Дворца спорта
    Последнее обновление: 09:48 26.12.2020
    09:48 26.12.2020

    Чичилаки: древний грузинский символ Нового года - фото

    В Грузии наступление Нового года и новогодние праздники у многих ассоциируются с чичилаки. Чтобы узнать о древней традиции и о том, что такое чичилаки – смотрите фотоленту Sputnik Грузия

    1350
    11
  • Празднование Рождества Христова в одном из католических храмов в Карачи
    Последнее обновление: 19:16 25.12.2020
    19:16 25.12.2020

    Празднование католического Рождества в мире во время COVID-19

    Католические, протестантские конфессии сегодня отмечают один из важнейших христианских праздников - Рождество Христово. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит праздник во время всемирной пандемии

    115
    14
  • Декабрь в столице Грузии
    Последнее обновление: 10:10 24.12.2020
    10:10 24.12.2020

    Декабрь в Тбилиси – фото

    Первый месяц зимы подходит к концу. Впрочем, в Тбилиси, где снег выпадает редко, декабрю, скорее, сопутствуют оттенки поздней осени. Как выглядят улицы столицы в это время - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

    858
    14

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Торговля на рынке. Новогодний базар
Скоро новогоднее застолье: бойкая торговля на рынках в Тбилиси - фото
Развод закончен. Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит
Развод закончен: Британия и ЕС подписали сделку по Брексит - видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться