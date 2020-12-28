Скоро новогоднее застолье: бойкая торговля на рынках в Тбилиси - фото

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1c/250470042.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201228/250472192/Skoro-novogodnee-zastole-boykaya-torgovlya-na-rynkakh-v-Tbilisi---foto.html
Перед Новым годом предновогодняя торговля на тбилисских продуктовых и аграрных рынках идет особенно бойко. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, какое изобилие царит на прилавках в торговых рядах
На прилавках рынков и базаров перед Новым годом особенно много мяса - свинины, говядины, птицы. Также на огромных прилавках разложена рыба разных видов. Много праздничных блюд грузинской кухни готовится из мяса, поэтому это неудивительно. Горожане активно готовятся к Новому году, несмотря на кризис в условиях пандемии коронавируса. Ведь главное - сохранять оптимизм и веру в лучшее, особенно перед наступлением Нового года.