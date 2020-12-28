Скоро новогоднее застолье: бойкая торговля на рынках в Тбилиси - фото

Перед Новым годом предновогодняя торговля на тбилисских продуктовых и аграрных рынках идет особенно бойко. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, какое изобилие царит на прилавках в торговых рядах

На прилавках рынков и базаров перед Новым годом особенно много мяса - свинины, говядины, птицы. Также на огромных прилавках разложена рыба разных видов. Много праздничных блюд грузинской кухни готовится из мяса, поэтому это неудивительно. Горожане активно готовятся к Новому году, несмотря на кризис в условиях пандемии коронавируса. Ведь главное - сохранять оптимизм и веру в лучшее, особенно перед наступлением Нового года.