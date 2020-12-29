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Новогодняя сказка в центре Тбилиси: фото праздничных огней

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (194)
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  • Приближение Нового года ощущается с каждым днем все больше
  • Ведь до наступления нового 2021 года осталось всего два дня
  • Если вы хотите получить частичку новогоднего настроения - надо побывать в центре Тбилиси
  • В вечернее время ярко сияют праздничные огни на проспекте Руставели
  • Хоть во время пандемии мэрия Тбилиси не стала тратить много средств на украшение города, центральные улицы освещены очень хорошо
  • Зрелище ночного города завораживает. Вкупе со светящимися фигурами, которые изображают мировые достопримечательности
  • Новогодняя подсветка и горящие фары проезжающих машин создают совершенно особое сочетание
  • Кажется, что центр города оказался в кольце праздничных огней
  • Такая красота запоминается надолго. Да и если что, фотографии напомнят
  • Тысячи тбилисцев устремляются в предновогодние дни в центр города, чтобы запечатлеть себя на память на фоне новогодних украшений
  • Радостно сверкает огнями у здания парламента главная новогодняя елка страны
  • По всему проспекту Руставели, помимо гирлянд и праздничной подсветки, установлены ярко светящиеся по вечерам фигуры
  • Словом, хотите почувствовать приближение Нового года - прогуляйтесь по центру Тбилиси в вечернее время
  • Но не стоит забывать про комендантский час во время пандемии коронавируса - он наступает ровно в 9 вечера и длится до 5 утра
  • Поэтому все жители города, которые стремятся в центр увидеть всю эту красоту, к 9 вечера уже разъезжаются по домам. Город пустеет, но огни продолжают ярко сверкать - мэрия решила не выключать по ночам новогоднюю подсветку
© Sputnik / STRINGER
Приближение Нового года ощущается с каждым днем все больше
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1d/250489262.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201229/250489559/Novogodnyaya-skazka-v-tsentre-Tbilisi-foto-prazdnichnykh-ogney.html

В канун Нового года центр Тбилиси сияет праздничными огнями. Особая магия праздника очаровывает в вечернее время - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как украшен центр города

Не все жители Тбилиси еще успели побывать на празднично украшенном проспекте Руставели и у главной новогодней елки страны. Тут вечерами настоящие автомобильные пробки и заторы.

А ведь потом надо успеть домой к 9 вечера - до наступления комендантского часа во время пандемии коронавируса.

И несмотря на риск опоздать, горожане продолжают стекаться к ярко сияющим украшениям, чтобы сфотографироваться на их фоне на память. Тут вечерами просто множество людей. И действительно, центр города красиво украшен к Новому году. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (194)
Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, Новый год, Новый год, Тбилиси


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