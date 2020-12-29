Новогодняя сказка в центре Тбилиси: фото праздничных огней

В канун Нового года центр Тбилиси сияет праздничными огнями. Особая магия праздника очаровывает в вечернее время - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как украшен центр города

Не все жители Тбилиси еще успели побывать на празднично украшенном проспекте Руставели и у главной новогодней елки страны. Тут вечерами настоящие автомобильные пробки и заторы.

А ведь потом надо успеть домой к 9 вечера - до наступления комендантского часа во время пандемии коронавируса.

И несмотря на риск опоздать, горожане продолжают стекаться к ярко сияющим украшениям, чтобы сфотографироваться на их фоне на память. Тут вечерами просто множество людей. И действительно, центр города красиво украшен к Новому году.