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Последние приготовления: торговля в магазинах перед Новым годом - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (195)
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  • Перед Новым годом в магазинах одежды и обуви царил ажиотаж
  • Некоторое время большинство магазинов и торговых центров фактически бездействовали из-за ограничений
  • Однако торговля была возобновлена перед праздниками с условием соблюдения строгих правил
  • После термоскрининга покупателей пропускают в магазины в порядке очереди, действует ограничение в количестве одновременно находящихся в помещении людей
  • Но несмотря на скидки и распродажи товаров перед Новым годом, покупатели безрадостные - у многих сократились доходы
  • Нелегко приходилось и приходится охранникам в магазинах - ведь они постоянно контактируют с входящими в помещения людьми, которых десятки, а то и сотни
  • Кому повезло, уже спешит домой с покупками
  • После нового года работа магазинов вновь будет прервана на некоторое время из-за пандемии коронавируса
  • Поэтому пока у людей есть возможность приобрести то, что они планировали
  • Да и подарки для близких и друзей можно купить впрок, ведь впереди много праздников - и Новый год, и Рождество, и старый Новый год. Словом, есть куда потратить деньги - если они есть
  • А если кто-то еще не успел украсить елку - то может успеть ее купить даже прямо 31 декабря. Такое впечатление, что новогодние украшения продаются в Тбилиси на каждом шагу
  • А так выглядят улицы у торговых центров перед Новым годом - постоянные пробки. Поток машин заполняет прилегающую территорию с раннего утра - ведь комендантский час длится с 9 вечера до 5 утра. Очевидцы говорят, что люди отправляются за покупками в небывалую для тбилисцев рань - с 7 утра
© Sputnik / STRINGER
Перед Новым годом в магазинах одежды и обуви царил ажиотаж
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1e/250498038.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201230/250499903/Poslednie-prigotovleniya-torgovlya-v-magazinakh-pered-Novym-godom---foto.html

Перед новогодними праздниками суета царит не только на рынках, куда устремляется поток жителей города за продуктами. Покупателей много и в магазинах. Как идет торговля - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

В последнюю неделю перед Новым годом правительство Грузии решило снять ограничения на торговлю и магазины, где продаются различные товары, в частности одежда, мебель, сувениры, подарки, вновь заработали. После наступления Нового года, их работа вновь будет временно прекращена.

Следует отметить, что аптеки и продуктовые магазины не прекращали своей работы во время действия строгих ограничений на торговлю. Но там ведь не достать новогодние подарки. Поэтому до сих пор в обычных магазинах очень много покупателей, ведь не все еще работают онлайн и имеют доставку, а часть жителей по-прежнему предпочитает покупать одежду после примерки.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (195)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, новости в фотографиях, фотография, фото, торговля, Тбилиси, Грузия


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