Последние приготовления: торговля в магазинах перед Новым годом - фото

Перед новогодними праздниками суета царит не только на рынках, куда устремляется поток жителей города за продуктами. Покупателей много и в магазинах. Как идет торговля - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

В последнюю неделю перед Новым годом правительство Грузии решило снять ограничения на торговлю и магазины, где продаются различные товары, в частности одежда, мебель, сувениры, подарки, вновь заработали. После наступления Нового года, их работа вновь будет временно прекращена.

Следует отметить, что аптеки и продуктовые магазины не прекращали своей работы во время действия строгих ограничений на торговлю. Но там ведь не достать новогодние подарки. Поэтому до сих пор в обычных магазинах очень много покупателей, ведь не все еще работают онлайн и имеют доставку, а часть жителей по-прежнему предпочитает покупать одежду после примерки.