Прощай, 2020: в чем встречать новый 2021 год, чтобы он был удачным – фото

Уходящий год был непростым для жителей самых разных стран. но большинство людей смотрят с оптимизмом в наступающий год и готовятся к празднику. Смотрите в фотоленте Sputnik, как одеться на Новый год, чтобы было и красиво, и со смыслом

По восточному календарю грядущий 2021-й – это год белого металлического Быка. Стихией года будут металл и земля. Такое сочетание считается хорошим знаком и обещает, что год будет богатым на события. Однако, по мнению астрологов, расслабляться не стоит.

Известные модельеры стараются следовать гороскопам и выбирают для своих новых коллекций натуральные и практичные ткани, как любит Бык.