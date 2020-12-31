Прощай, 2020: в чем встречать новый 2021 год, чтобы он был удачным – фото

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Уходящий год был непростым для жителей самых разных стран. но большинство людей смотрят с оптимизмом в наступающий год и готовятся к празднику. Смотрите в фотоленте Sputnik, как одеться на Новый год, чтобы было и красиво, и со смыслом
По восточному календарю грядущий 2021-й – это год белого металлического Быка. Стихией года будут металл и земля. Такое сочетание считается хорошим знаком и обещает, что год будет богатым на события. Однако, по мнению астрологов, расслабляться не стоит.
Известные модельеры стараются следовать гороскопам и выбирают для своих новых коллекций натуральные и практичные ткани, как любит Бык.