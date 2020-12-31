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Прощай, 2020: в чем встречать новый 2021 год, чтобы он был удачным – фото

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  • Поскольку Бык принадлежит стихии Земли, на новогоднюю вечеринку советуют выбирать коричневые, терракотовые, бежевые оттенки
  • Также в приоритете зеленые и оливковые оттенки, напоминающие луговую траву
  • Приглушенные природные цвета – тоже отличный выбор для встречи года Быка
  • Поскольку стихией этого года Быка считается металл, можно выбирать любые светящиеся, искрящиеся вещи. Считается, что это привлечет деньги и процветание в дом
  • Чтобы наладить личную жизнь, советуют выбирать наряды белого цвета
  • В восточной культуре серый и белый – это цвета чистоты
  • А вот от красных нарядов лучше отказаться, чтобы не дразнить Быка весь год, вызывая его агрессию
  • Лучше обойтись без вычурных рисунков и украшений, поскольку Бык довольно простодушен и не понимает напыщенности
  • Гипертрофированные детали и прочие элементы кэмпа тоже не придутся по душе символу года
  • Любимый многими черный цвет лучше заменить темно-синим, поскольку черный гасит энергию, а Бык предпочитает динамичных натур
© AP Photo / Frank Franklin II / John Minchillo / Vianney Le Caer
Поскольку Бык принадлежит стихии Земли, на новогоднюю вечеринку советуют выбирать коричневые, терракотовые, бежевые оттенки
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201231/250494459/proshai-2020-v-chem-vstrechat-novy-2021-god-chtoby-on-byl-udachnym.html

Уходящий год был непростым для жителей самых разных стран. но большинство людей смотрят с оптимизмом в наступающий год и готовятся к празднику. Смотрите в фотоленте Sputnik, как одеться на Новый год, чтобы было и красиво, и со смыслом

По восточному календарю грядущий 2021-й – это год белого металлического Быка. Стихией года будут металл и земля. Такое сочетание считается хорошим знаком и обещает, что год будет богатым на события. Однако, по мнению астрологов, расслабляться не стоит.

Известные модельеры стараются следовать гороскопам и выбирают для своих новых коллекций натуральные и практичные ткани, как любит Бык.

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