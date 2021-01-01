23:12 01 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Фото

Салют в честь Нового 2021 года в самых красивых городах мира – фото

Получить короткую ссылку
68 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Салют во время празднования Нового 2021 года в Сиднее традиционно запускают над оперным театром и мостом через гавань
  • Фейерверк над рекой Чао Прайя во время празднования Нового года в Бангкоке
  • Салют у римского Колизея 1 января 2021 года. В Италии был введен измененный общенациональный режим изоляции на период Рождества и Нового года, с ограничениями на личное передвижение и коммерческую деятельность. Эти запреты аналогичны 10 неделям жесткой изоляции в Италии с марта по май, когда страна стала эпицентром вспышки COVID-19 в Европе
  • Фейерверк над знаменитыми Бранденбургскими воротами в ознаменование Нового года во время концерта Willkommen 2021 прошел на фоне ограничений по коронавирусу в Берлине
  • Фейерверк освещает небо во время празднования Нового года над альпийским горным массивом Нордкетте в Инсбруке в Австрии
  • Салют во время празднования Нового 2021 года в Москве
  • Исландцы празднуют канун Нового года и надеются на более яркий год
  • Салют над новым подвесным мостом, пересекающим реку Нил и названным Тахья Миср (Да здравствует Египет), во время празднования Нового года в Каире
  • Фейерверк над древним храмом Парфенон на вершине Акрополя во время празднования Нового года в Афинах
  • Пхеньян во время празднования Нового года
  • Световое и лазерное шоу над небоскребом Alphatoren в Нидерландах
  • Салют во время празднования Нового 2021 года в Пакистане
  • Фейерверк над Тауэрским мостом в Лондоне. Традиционный новогодний фейерверк на колесе обозрения London Eye отменили. Вместо него в телеэфире Би-би-си продемонстрировали фейерверки и лазерное шоу на нескольких достопримечательностях британской столицы
  • Фейерверк взрывается прямо из Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире, во время празднования Нового года в Дубае
  • Салют во время празднования Нового 2021 года в Бразилии
  • На Таймс-сквер в Нью-Йорке вместо салюта, как обычно, много конфетти, но нет зрителей. В этом году здесь состоялся концерт, на который пригласили небольшую группу борцов с коронавирусом
© REUTERS / AAP Image for NSW Government/Mick Tsikas
Салют во время празднования Нового 2021 года в Сиднее традиционно запускают над оперным театром и мостом через гавань
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/01/250514312.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210101/250515269/salut-v-chest-novogo-2021-goda-v-samykh-krasivikh-gorodakh-mira-foto.html

Мир встретил Новый год в карантинных ограничениях из-за пандемии, поэтому салют, который транслировали в эфире для многих стал главным событием. Смотрите в фотоленте Sputnik, как праздничные фейерверки озарили небо над самыми красивыми городами мира

Вечер 31 декабря в большинстве городов мира выглядел совсем не так, как обычно. Из-за пандемии коронавируса массовые празднества были отменены, а в некоторых странах, где действуют жесткие карантинные ограничения, людям и вовсе было предписано отказаться от шумных компаний.

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку фотографий праздничных салютов по всему миру.

Теги:
фото, Новый год 2021, Новый год, Новый год


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Салют во время празднования Нового 2021 года в Берлине
Салют в честь Нового 2021 года в самых красивых городах мира – фото
Танцы и застолье: как оппозиция в Батуми отмечала новый год - видео
Танцы и застолье: как оппозиция в Батуми отмечала Новый год - видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться