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Новогодняя красота: как выглядит празднично украшенный Кутаиси - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (196)
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  • Площадь Давида Агмашенебели в Кутаиси в эти новогодние дни выглядит особенно красиво - тут кроме знаменитого театра Месхишвили и Колхидского фонтана, появилась еще одна достопримечательность
  • Вечерами сотни людей устремляются к главной новогодней елке города
  • Тут они делают множество фотографий на память
  • И поздравляют друг друга с Новым 2021 годом
  • Да, Кутаиси в эти новогодние дни выглядит действительно по-особенному
  • Красиво украшена не только центральная городская площадь
  • На многих центральных улицах города установлена яркая новогодняя иллюминация
  • Город по вечерам и ночам освещают тысячи праздничных огней
  • Какие-то улицы украшены скромнее, какие-то богаче
  • Но новогоднее настроение ощущается практически везде
  • Новый год всем несет надежду и веру в лучшее
  • Жители Кутаиси верят, что новый 2021 год станет намного лучше, чем 2020-й
  • Созданная благодаря новогоднему освещению атмосфера помогает поверить в чудо
  • Улицы города словно тоже поздравляют его жителей с Новым годом
  • Но, конечно, красивее и уютнее всего в центре Кутаиси у новогодней елки
© Sputnik / STRINGER
Площадь Давида Агмашенебели в Кутаиси в эти новогодние дни выглядит особенно красиво - тут кроме знаменитого театра Месхишвили и Колхидского фонтана, появилась еще одна достопримечательность
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/02/250518306.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210102/250523947/Novogodnyaya-krasota-kak-vyglyadit-prazdnichno-ukrashennyy-Kutaisi---foto.html

Второй по величине город Грузии и административный центр региона Имерети - Кутаиси, красиво украсили к Новому году. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит новогодняя иллюминация в вечернее время

После того, как заходит солнце, улицы Кутаиси погружаются в новогоднюю сказку. Главные улицы города украшены праздничной новогодней иллюминацией. На главной площади Кутаиси, носящей имя Давида Агмашенебели, у здания драматического театра им. Месхишвили установлена большая новогодняя елка. Вечерами здесь собирается множество людей, которые фотографируются на память.  

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (196)
Теги:
Новый год 2021, Новый год, Новый год, Кутаиси, новости в фотографиях, фотография, фото, Грузия


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