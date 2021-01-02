Новогодняя красота: как выглядит празднично украшенный Кутаиси - фото

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Второй по величине город Грузии и административный центр региона Имерети - Кутаиси, красиво украсили к Новому году. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит новогодняя иллюминация в вечернее время
После того, как заходит солнце, улицы Кутаиси погружаются в новогоднюю сказку. Главные улицы города украшены праздничной новогодней иллюминацией. На главной площади Кутаиси, носящей имя Давида Агмашенебели, у здания драматического театра им. Месхишвили установлена большая новогодняя елка. Вечерами здесь собирается множество людей, которые фотографируются на память.