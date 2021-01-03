Неординарный Новый год: празднование на море, параплане, лодках и роликах - фото

Пока в одной части света снег и морозы, в другой части Земли люди встречали Новый год на море, пляже, лодках, катаясь на роликах и велосипедах. Смотрите в фотоленте Sputnik самые задорные фотографии праздника

Пока жители одних стран, где отменены массовые гулянья, сидят на самоизоляции дома, другие вовсю отметили наступление Нового года.

Жители Северного полушария, ежась от холода, встречают Новый год дома или совершают короткие вылазки на свежий воздух. А вот обитатели Южного отрываются в новогодний период вовсю. В костюмах Санта Клаусов катаются на роликах, велосипедах, лодках, досках для серфинга и на параплане. Загорают на пляжах и купаются в море.