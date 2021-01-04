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Не пережившие кризис: как опустела улица с ресторанами в центре Тбилиси - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (197)
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  • Туристические кварталы, где обычно проводили время гости Тбилиси, сейчас пусты
  • Закрыты и многие заведения на таких улицах
  • Кое-где успела даже появиться ржавчина - кризис из-за пандемии коронавируса, фактически, продолжается с весны
  • Часто на центральных улицах Тбилиси теперь можно встретить вывески Сдается, Закрыто, Продается
  • Лишь немногие заведения, торгующие на вынос, еще на плаву
  • Большинство закрылись, среди них в основном престижные и дорогие места, популярные среди туристов
  • Сейчас такое количество ресторанов в городе не востребовано
  • А когда вся эта мебель снова понадобится - еще неизвестно
  • По пустым улицам передвигаются только случайные прохожие
  • Остатки былой роскоши
  • Печальный вид
  • Винные рестораны тоже переживают нелегкие времена
  • Под тентами закрытых заведений стоят машины - местные жители используют их как навесы на паркинге на случай непогоды. А раньше вместо этого автомобиля стояли столики с гостями
  • Печально в новогодние праздники в туристическом квартале Новый Тифлис
  • Хотя видно, кто-то еще пытается сохранять оптимизм и даже украсил свой балкон перед Новым годом
  • Но большинству было не до украшений. В отличие от прошлого года, ситуация отличается разительно. Год назад тут было шумно и весело все новогодние дни, с утра до позднего вечера
  • Остается надеяться, что такие нелегкие времена закончатся когда-нибудь. И по этому кварталу снова будут гулять сотни людей, и чтобы тут пройти, придется проталкиваться сквозь веселую толпу
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туристические кварталы, где обычно проводили время гости Тбилиси, сейчас пусты
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210104/250534074/Ne-perezhivshie-krizis-kak-opustela-ulitsa-s-restoranami-v-tsentre-Tbilisi---foto.html

Бизнес в Грузии продолжает переживать нелегкие времена. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что происходит сегодня в квартале "Новый Тифлис", который не так давно был отремонтирован и тут еще год назад было много туристов

Туристов в Грузии сейчас практически нет, границы до сих пор закрыты, и сколько еще продлится такое положение, неизвестно.

Да и на работу многих заведений и объектов наложены ограничения из-за пандемии коронавируса. Все это, плюс последствия таких мер, создало весьма сложные и катастрофические для многих условия ведения бизнеса.

Часто на центральных улицах города на ранее престижных и дорогих заведениях можно увидеть таблички "Закрыто", "Сдается", "Продается". Но наступил новый 2021 год и надо надеяться на лучшее. Большинство людей верит, что он будет лучше, чем 2020.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (197)
Теги:
новости в фотографиях, фото, туризм, Туризм, Ресторан, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Бизнес, Грузия


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