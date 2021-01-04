Не пережившие кризис: как опустела улица с ресторанами в центре Тбилиси - фото

Бизнес в Грузии продолжает переживать нелегкие времена. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что происходит сегодня в квартале "Новый Тифлис", который не так давно был отремонтирован и тут еще год назад было много туристов

Туристов в Грузии сейчас практически нет, границы до сих пор закрыты, и сколько еще продлится такое положение, неизвестно.

Да и на работу многих заведений и объектов наложены ограничения из-за пандемии коронавируса. Все это, плюс последствия таких мер, создало весьма сложные и катастрофические для многих условия ведения бизнеса.

Часто на центральных улицах города на ранее престижных и дорогих заведениях можно увидеть таблички "Закрыто", "Сдается", "Продается". Но наступил новый 2021 год и надо надеяться на лучшее. Большинство людей верит, что он будет лучше, чем 2020.