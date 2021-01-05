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Самые интересные археологические открытия за прошедший год - фото

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  • В ноябре голову мраморной скульптуры бога Гермеса конца IV - начала III века до н. э. обнаружили в Афинах в ходе строительных работ
  • В октябре в Перу археологи обнаружили 37-метровый геоглиф кошки (то есть нанесенные на землю узоры). Эксперты предполагают, что рисунок сделали примерно в 500-100 годах до нашей эры, что делает эту кошку одним из древнейших обнаруженных геоглифов
  • Также в октябре в Египте найдено уникальное захоронение 59 прекрасно сохранившихся мумий. Недалеко от Каира, обнаружены 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов
  • Фрагменты костей взрослого мамонта времен палеолита обнаружили в ходе археологических раскопок на территории Ямало-Ненецкого округа
  • В декабре в Иерусалиме были найдены руины ритуальной бани и церкви возрастом 2000 лет
  • Обнаруженные скелеты людей во время раскопок в Помпеях
  • А в Лондоне нашли древний театр
  • В Китае в 2020-м обнаружили статуэтку птицы возрастом более 13 тысяч лет
  • А в Норвегии - череп лошади в леднике Lendbreen
  • Также в этом году была найдена первая полная карта древнеримского города Фалерии-Нови с помощью георадара
  • Изображение шлака внутри тигля было получено с помощью сканирующего электронного микроскопа с серебристым стальным пятном, видимым в центре вверху
  • В Якутии обнаружили тушу пещерного медведя возрастом 39500 лет
  • В Римском Форуме - саркофаг Ромула
  • В Испании найдены настенные рисунки в пещере Фонт-Мажор
  • А в Туве - захоронение скифской девочки
© AFP / Greek Culture Ministry
В ноябре голову мраморной скульптуры бога Гермеса конца IV - начала III века до н. э. обнаружили в Афинах в ходе строительных работ
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/05/250542484.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210105/250543376/samye-interesnye-arkheologicheskie-otkrytia-2020-goda-photo.html

Фрагменты костей взрослого мамонта времен палеолита обнаружили в ходе археологических раскопок на территории Ямало-Ненецкого округа. Смотрите в фотоленте Sputnik, чем еще запомнился 2020 год в археологии

За прошедший 2020 год было сделано множество открытий, в том числе и археологических раскопок.

Голова греческого бога Гермеса, обнаруженная в Афинах. Руины ритуальной бани и церкви возрастом 2000 лет, найденные в Иерусалиме. Статуэтка птицы возрастом более 13 тысяч лет, найденная в Китае.

Чем еще в запомнился этот год в археологии - смотрите в фотоленте.

 

 

 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, археология, наука


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