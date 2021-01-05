Самые интересные археологические открытия за прошедший год - фото

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Фрагменты костей взрослого мамонта времен палеолита обнаружили в ходе археологических раскопок на территории Ямало-Ненецкого округа. Смотрите в фотоленте Sputnik, чем еще запомнился 2020 год в археологии
За прошедший 2020 год было сделано множество открытий, в том числе и археологических раскопок.
Голова греческого бога Гермеса, обнаруженная в Афинах. Руины ритуальной бани и церкви возрастом 2000 лет, найденные в Иерусалиме. Статуэтка птицы возрастом более 13 тысяч лет, найденная в Китае.
Чем еще в запомнился этот год в археологии - смотрите в фотоленте.