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Борьба с огнем в Самегрело: как пожарные-спасатели ликвидируют очаги огня - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (198)
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  • В Западной Грузии продолжается борьба с лесными пожарами
  • Сейчас в регионе Самегрело остаются лишь несколько очагов пожара
  • По словам представителей местных властей, причиной пожаров стали халатность и сельскохозяйственные работы
  • Пожары вспыхнули в начале января, всего в регионе Самегрело было около 80 очагов огня
  • Огонь уничтожил зеленые насаждения на площади более 30 гектаров, пострадавших среди населения не было
  • Пожарные-спасатели оперативно приступили к работе
  • Но тушению лесных пожаров мешал сильный ветер
  • Как заявляют пожарные-спасатели, опасности распространения огня на территории населенных пунктов нет
  • В настоящее время в Самегрело в районе Цаленджиха остаются всего три активных очага пожара
  • В основном горят кустарники, хотя пострадали и деревья в лесах
© Sputnik / STRINGER
В Западной Грузии продолжается борьба с лесными пожарами
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/05/250542278.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210105/250546206/Borba-s-ognem-v-Samegrelo-kak-pozharnye-spasateli-likvidiruyut-ochagi-ognya---foto.html

В регионе Самегрело в Западной Грузии в начале января вспыхнуло сразу несколько очагов лесных пожаров. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как пожарные-спасатели боролись с огнем

Причиной пожаров, по словам представителей местных властей, стали халатность и сельскохозяйственные работы.

В настоящее время в районе Цаленджиха (регион Самегрело-Земо Сванети) остаются три активных очага пожара. В основном горят кустарники. Огонь уничтожил зеленые насаждения на площади в 30 гектаров. 

Тушению пожаров мешает сильный ветер. Опасности распространения огня на населенные пункты нет.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (198)
Теги:
Лесные пожары, лесной пожар, Пожарные, Пожар, происшествия, Грузия


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