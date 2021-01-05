Борьба с огнем в Самегрело: как пожарные-спасатели ликвидируют очаги огня - фото

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В регионе Самегрело в Западной Грузии в начале января вспыхнуло сразу несколько очагов лесных пожаров. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как пожарные-спасатели боролись с огнем
Причиной пожаров, по словам представителей местных властей, стали халатность и сельскохозяйственные работы.
В настоящее время в районе Цаленджиха (регион Самегрело-Земо Сванети) остаются три активных очага пожара. В основном горят кустарники. Огонь уничтожил зеленые насаждения на площади в 30 гектаров.
Тушению пожаров мешает сильный ветер. Опасности распространения огня на населенные пункты нет.