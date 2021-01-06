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Новогодний Батуми: праздничная иллюминация на улицах города - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (199)
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  • Батуми в новогодние дни сверкает яркими огнями
  • Главная новогодняя елка установлена у большого городского фонтана в парке у приморского бульвара
  • Фонтан также украшен праздничной иллюминацией
  • Сверху открывается великолепный вид
  • Территорию у фонтана украшают не только светящиеся дельфины
  • Тут рядом и другие украшения, в том числе фигуры разных животных
  • Здания в парке также украшены иллюминацией
  • Праздничные огни на одной из центральных улиц Батуми
  • Городские парки тоже выглядят по-новогоднему
  • Яркие огни дарят новогоднее настроение
  • Хотя за все последнее время это самый тихий Новый год в Батуми
  • Ведь из-за пандемии коронавируса закрыты границы, нет туристов, массовые мероприятия отменены, улицы пусты - это так отличается от предыдущих лет
© Sputnik / Seyran Baroyan
Батуми в новогодние дни сверкает яркими огнями
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/06/250550806.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210106/250552592/Novogodniy-Batumi-prazdnichnaya-illyuminatsiya-na-ulitsakh-goroda---foto.html

Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит главная новогодняя елка Батуми и как украшен батумский бульвар и большой городской фонтан у моря

Батуми - главный черноморский курорт Грузии, сверкает праздничными огнями. Главную новогоднюю елку установили на приморском бульваре у большого фонтана. Все центральные улицы города украсили иллюминацией. Репортер Sputnik прогулялся с фотокамерой по центру Батуми и решил показать, как выглядят новогодние огни и украшения на улицах города.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (199)
Теги:
Новый год 2021, Новый год, Новый год, Батуми, Батуми, фотография, новости в фотографиях, фото


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