Новогодний Батуми: праздничная иллюминация на улицах города - фото

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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит главная новогодняя елка Батуми и как украшен батумский бульвар и большой городской фонтан у моря
Батуми - главный черноморский курорт Грузии, сверкает праздничными огнями. Главную новогоднюю елку установили на приморском бульваре у большого фонтана. Все центральные улицы города украсили иллюминацией. Репортер Sputnik прогулялся с фотокамерой по центру Батуми и решил показать, как выглядят новогодние огни и украшения на улицах города.